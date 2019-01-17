Yödak Üyeliği İçin Başvuru Kabul Ediliyor

YÖDAK üyeliği için başvuru kabul ediliyor. YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, “65/2005 sayılı KKTC Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası” çerçevesinde 20. Maddenin verdiği yetkiye dayanarak YÖDAK’a yeni bir üye seçimi yapılacak. YÖ