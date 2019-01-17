Fırtına, Mehmetçik İlkokulu’ndaki Elektrik Direğine Zarar Verdi

Karpaz bölgesinin etkisi altına alan fırtına nedeniyle bölgedeki bazı mandıraların çinkodan oluşan çatıları zarar gördü.

Fırtına nedeniyle Mehmetçik İlkokulunun önündeki ağacın dalları da kırılarak elektrik direğinin ortadan ikiye ayrılmasına neden oldu.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ilkokulun önündeki elektrik direğinin ortadan ikiye ayrıldığını ifade ederek, ilgili ekiplerin olaya anında müdahale ettiğini ve İlkokula giden elektriğin kesildiğini söyledi.

Bölgede ciddi zararların meydana gelmediğini ancak birkaç mandıranın çatısının uçtuğunu ifade eden Sarıçizmeli, uzun yıllardır su tutmayan Mehmetçik göletinin de dolduğunu sözlerine ekledi.Yağan yağmur sonucunda uzun yıllar su tutmayan Mehmetçik göleti de doldu.