Girne Kaza Mahkemesi’Nde Grev

Kamu-İş ve KTAMS, bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde grev yapıyor. Kamu-İş ve KTAMS yaptıkları ortak açıklamada, Girne Kaza Mahkemesi’nde uzun süreden beri var olan odacı ihtiyacının giderilmemesi nedeniyle 13 Kasım 2018 tarihinde bir günl