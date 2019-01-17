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Yunanistan’ın Yeni Savunma Bakanı’Ndan Türkiye’ye Mesaj: İki Yol Var, Ya Çatışma Ya Barış
16 Ocak 2019 Çarşamba Saat 13:37

Yunanistan’ın Yeni Savunma Bakanı’Ndan Türkiye’ye Mesaj: İki Yol Var, Ya Çatışma Ya Barış

Yunanistan'ın yeni savunma bakanı Evangelos Apostolakis, devir-teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Ege'nin karşı kıyısına bir mesajımı iletmek isterim: İki yol var. Çatışma ya da Barış ve İşbirliği yolu" dedi. E

Yunanistan’ın yeni savunma bakanı Evangelos Apostolakis, devir-teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Ege’nin karşı kıyısına bir mesajımı iletmek isterim: İki yol var. Çatışma ya da Barış ve İşbirliği yolu” dedi. Eski Genelkurmay Başkanı, “Biz, halklarımızın huzuru ve refahı için barış, mantık ve işbirliği yolunu seçiyoruz” diye konuştu.

Görevi, bakanlıktan istifa eden Panos Kammenos’tan devralan Apostolakis, konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

“Geçmişte yaşadığımız çatışmaların bedelini hepimiz aynı şekilde ödedik. Milliyetçiliğin getirdiği çatışmalar halklarımıza her zaman zarar ve acılar vermiştir. Barış yolunu izlediğimiz dönemlerde ise halklarımız huzur ve refaha kavuşmuştur. Bizim kırmızı çizgilerimiz uluslararası hukuk kurallarının çiğnenmesidir.”

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da, Oramiral Evangelos Apostolakis’in neden Savunma Bakanlığı’na getirildiğini Parlamento’da yaptığı konuşmada açıkladı.Çipras, Türkiye’yi ima ederek, “Ne yapacağı öngörülemeyen Doğu’daki komşumuzun ülkemize yönelik tehditlerine karşı ne denli birlik ve beraberlik içinde bulunduğumuzun bir mesajıdır” dedi.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi’nin lideri Kiryakos Miçotakis ise aynı oturumda yaptığı konuşmasında Oraramiral Apostolakis’in Savunma Bakanı olarak atanmasını, 1967’de Albaylar Cuntası’nın o dönemdeki Kara Kuvvetleri Komutanını Savunma Bakanlığı’na getirmesine benzetti.

Miçotakis, “Cunta yıllarından sonra Yunan yakın siyasi tarihinde hiçbir muvaffaz askerin doğrudan bakanlık görevine getirilmediğine” dikkat çekti.
Yunanistan’da sol SYRİZA hükümetinin küçük ortağı Bağımsız Helenler Partisi’nin hükümetten ayrılma kararı sonrası Başbakan Aleksis Çipras, Parlamento’dan güvenoyu istemişti.

Oylama bugün yapılacak.Aleksis Çipras’ın lideri olduğu SYRİZA’nın 300 üyeli parlamentoda 145 milletvekili var.

Çipras’ın güvenoyu alabilmesi için en az 151 milletvekilinin oyuna ihtiyacı var.Hükümetten ayrılan ANEL’in 7 milletvekilinden 4’ü, parti lideri Panos Kammenos’un çağrılarına rağmen Çipras’a güvenoyu vereceklerini açıkladılar. Bunlardan bakan olan ikisi aynı gün ANEL’den ihraç edildi.Çipras’a güvenoyu vereceğini açıklayan ılımlı sol POTAMİ partisi milletvekili Spyros Danellis oldu. Ancak Danellis de partisinden ihraç edildi.

Bağımsız milletvekili Katerina Papakosta da Çipras hükümetine güvenoyu vereceğini açıkladı. Bu açıklamayla Çipras’ın hedeflediği 151 oyu alabileceği düşünülüyor.Hükümetin güvenoyu alamaması halinde, Çipras’ın Ekim ayında yapılması gereken genel seçimi daha erkene, büyük bir olasılıkla Mayıs ayına çekmesi bekleniyor

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