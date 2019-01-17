Kadınlar Finalisti Ydü (24-21)

KKTC Hentbol Federasyonu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen KTSYD Hentbol Kupası’nda kadınlar yarı final maçı dün akşam UKÜ Arena’da oynandı.

YER: CIU Arena

DAÜ: Emine, Buse, Tuğçe, Nejla, Birsen, Valeria, Seval, Ayşe, Makbule, Büşra, Emine, Çağla.

YDÜ: Özlem, Havva, Çağla, Beliz, Hicran, Cansın, Aysu, Büşra, Rukiye, Begüm, Sibel, Nisa Nur, Merve.

İlk devre: 11-9

Kadınlarda UKÜ takımının seri başı olarak kura çekimine girip tur atladığı KTSYD Hentbol Kupası’nda yarı final karşılaşması Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynandı. Maça üstün başlayan DAÜ takımı ilk devreyi 11-9 önde tamamlarken YDÜ takımı ikinci devrede maçı bırakmayarak üstünlüğü ele geçirdi. Özellikle son bölümde rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren YDÜ takımı maçı 24-21 galip tamamlayarak adını finale yazdırmayı başardı. Karşılaşmada en skorer oyuncu DAÜ’den 11 sayı ile Büşra olurken, finale çıkan YDÜ’nün en skorer oyuncusu ise 8 sayı ile Havva oldu.

KTSYD Hentbol Kupası programı

16 Ocak Çarşamba

Büyük Erkek Yarı Final

Saat 18.00: DAÜ-UKÜ

Saat 19.45: GG-Yükseliş