Savim, Ankaspor’Da

Masa Tenisi’nde Türkiye’de mücadele veren Ankaspor kadrosuna önemli bir ismi kattı. Masa tenisinde başarılı bir sporcu olan Sertaç Savim önceki gün attığı imza ile Ankaspor’a transfer oldu ve Türkiye liglerinde Ankaspor adına yarışa