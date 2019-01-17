Yak Akademi İzmir Yolcusu

Yenicami Spor Akademisi U9 ve U10 takımları Cumartesi günü İzmir’e gidiyor.

Yenicami Spor Akademisi U9 ve U10 takımları 19-22 Ocak tarihlerinde Kuşadası’nda düzenlenecek olan Sömestr Cup’a katılmak üzere Cumartesi sabahı İzmir’e hareket edecek. Günden güne büyüyen YAK Akademisi, Cumartesi günü İzmir’e gidiyor. Siyah beyazlıların U9 ve U10 kategorisindeki takımları Kuşadası’nda düzenlenecek olan Sömestr Cup’ta mücadele edecek. YAK Akademisi daha önce birçok yurt dışı turnuvalarında çeşitli başarılar elde etmişti.