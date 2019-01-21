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Ctp’Nin Geleneksel Barış Ateşi Yandı
21 Ocak 2019 Pazartesi Saat 10:56

Ctp’Nin Geleneksel Barış Ateşi Yandı

Cumhuriyetçi Türk Partililer dün akşam, geleneksel Girne Barış Ateşi etkinliğinde bir araya geldi. CTP açıklamasına göre, Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman’ın da yer aldığı buluşmaya, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Genel

Cumhuriyetçi Türk Partililer dün akşam, geleneksel Girne Barış Ateşi etkinliğinde bir araya geldi.

CTP açıklamasına göre, Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman’ın da yer aldığı buluşmaya, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, CTP’li bakanlar, milletvekilleri, MYK üyeleri ve örgüt yöneticileri de katıldı.

Etkinliğe ayrıca Kıbrıs’ın güneyinden EDON’un yetkilileri de katıldı. Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nin, Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda organize ettiği etkinlikte iki toplumlu dans grubu Dance for Peace’in gösterisi ve Çağdaş Aydaş’ın müzik dinletisi yer aldı. Barışseverler parka kurulan “dilek ağacına” liderlere iletilmek üzere yazılan mesajlar astı. Açılış konuşmasını Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Pembe Ardıç’ın yaptığı etkinlikte, Genel Başkan Tufan Erhürman da kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Erhürman yaptığı konuşmada, Girne İlçesi’nin geleneksel hale getirdiği etkinliğin bir yandan memnuniyet verdiğini bir yandan da üzdüğünü söyledi. Etkinliğin hedeflediği noktaya henüz ulaşamadıklarını ifade eden CTP Genel Başkanı Erhürman şöyle devam etti:
“Ama bizim geldiğimiz gelenek bize çok net olarak bir şeyi öğretti. Hedeflerimize ulaşmak için yol uzun olabilir, engebeli olabilir, kesintilerle karşılaşabiliriz, bazen umut yükselir, bazen biraz daha azalır ama CTP ve CTP’liler olarak bizim özelliğimiz; bizim umudumuz böyle trendlere bağlı değildir, umudumuz sıcaktır, nasıl olursa olsun o yol elbette yürünecek ve sonuca varılacak. Yine umutla yakıyoruz. ‘Her şeye rağmen’ diyorum çünkü yine o kesintili dönemlerden birindeyiz ama yine biliyoruz ki biz barışa yazgılıyız, eninde sonunda ona ulaşacağız.”
Gördüğü kalabalık karşısında heyecanlandığını ifade eden Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Pembe Ardıç ise konuşmasında son dönemde barış sürecinin yavaşlamasından dolayı bir kez daha bu ateşi yakarak canlılık getirmek ve bir mesaj iletmek istediklerini söyledi. Ardıç, “özellikle biz gençler için bu sürecin olumlu sonlanması büyük anlam ifade ediyor, bu anlamda büyüklerimize de bir mesaj vermek isteriz” dedi.

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