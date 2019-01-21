Kayım: Yemek Konusunda Çok Hassasız

Californian Rertoranlar direktörü Salih Kayım, bugün bir gazetede yer alan Cezaevi’nde çıkan yemekler haberi ile ilgili açıklama yaptı.

Kayım, gazetede yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kendilerinin ve cezaevi yönetiminin yemekler konusunda çok titiz oluduklarını kaydetti.

Salih Kayım, yemek konusunda çok hassas olduklarını iki diyetisyen ve bir Gıda Mühendisi kontrolünde haflalık yemek menüsünün hazırlandığını ifade etti.

Kayım, Cezaevi için hazırlanan yemek menülerinin günlük taze sebzelerle hazırlandığını , meyvelerin günlük gönderildiğini ve çürük meyve verilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.