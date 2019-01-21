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Graham: Güvenli Bölge Türkiye’Nin Güvenliği İçin Kurulacak
21 Ocak 2019 Pazartesi Saat 10:56

Graham: Güvenli Bölge Türkiye’Nin Güvenliği İçin Kurulacak

ABD'li senatör Graham, "YPG, PKK'nın politik koludur, görmek isteyen için bu son derece açıktır. Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak" açıklaması yaptı. ABD'li Senatör Lindsey Graham, PYD/YPG

ABD’li senatör Graham, “YPG, PKK’nın politik koludur, görmek isteyen için bu son derece açıktır. Güvenli bölge Türkiye’nin güvenliği için kurulacak” açıklaması yaptı.

ABD’li Senatör Lindsey Graham, PYD/YPG’nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğunu belirterek, “Türkiye’yi korumalı ve Suriye’de Türkiye için ortaya çıkardığımız sorunu çözmeliyiz” dedi.

ABD’li senatör Lindsey Graham, Ankara’daki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmelerden sonra basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile piyanist Fazıl Say’ın konserine gittiğini hatırlatan Graham, daveti için Erdoğan’a teşekkür etti.

Görüşmelerinde Suriye konusunun öne çıktığını aktaran Graham, Obama dönemindeki ABD stratejisinin hatalı olduğunu belirterek, “PYD/YPG’nin silahlandırılması planını öğrendiğimde bunun Türkiye için ne anlama geldiğini çok iyi biliyordum. YPG’nin siyasi kolu PKK ile bağlantılıdır. Kanıtlar gayet açıktır” diye konuştu.

Graham, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilme isteğini değerlendirirken, “Yönetimin çekilme isteğini anlıyorum. Ama planlı olmayan bir çekilme kaos olur. Başkan Donald Trump’a Obama’nın yaptığını yapmaması, yani öylece çıkıp gitmemesi konusunda uyardım” diye konuştu.

ABD’nin çekilmesinin üç amaca hizmet etmesi gerektiğini söyleyen Graham, DAEŞ’in yenilgiye uğratılması, İran’ın zaferinin engellenmesinin altını çizdikten sonra, şöyle devam etti:

“Bunlar kadar önemli olan bir şey de şu. Türkiye’yi korumalı ve Suriye’de Türkiye için ortaya çıkardığımız sorunu çözmeliyiz. Başkan’a söyledim. Eğer çekilirsek ve bunu düzgün yapmazsak Türkiye için bir kabus yaratmış oluruz. Obama, YPG’yi silahlandırarak Türkiye için bir kabus yarattı. Trump, çekilmede çok dikkatli olmalı ve bu sorunu Türkiye’nin kucağına bırakmamalı.”

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