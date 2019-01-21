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Fransa’Da Sarı Yelekililer Yeniden Sokaklarda
21 Ocak 2019 Pazartesi Saat 10:57

Fransa’Da Sarı Yelekililer Yeniden Sokaklarda

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler gerçekleştiren sarı yelekliler, ülke genelinde yeniden sokağa çıktı. Göstericilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Polis kendilerine taş ve şişe atan eylemcilere biber gazı ve tazyikli

Fransa’da hükümet karşıtı gösteriler gerçekleştiren sarı yelekliler, ülke genelinde yeniden sokağa çıktı.

Göstericilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Polis kendilerine taş ve şişe atan eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Gösteride çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018’de başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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