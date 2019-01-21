Avusturya’Dan Brexit Önerisi

İngiltere’de Brexit tartışmaları sürerken Avusturya’dan ‘Brexit tarihi ertelensin’ önerisi geldi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İngiltere’de Brexit ile ilgili son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin, “Eğer Londra, düzenli bir strateji ve plan ortaya koyarsa birlikten çıkış tarihinin birkaç ay daha ertelenmesi düşünülebilir” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB ile Brexit anlaşması, geçen salı günü İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmişti.

İngiltere, yaklaşık 3 yıl önce AB’den çıkma kararı almış, ülkenin AB’den çıkış tarihi 29 Mart olarak planlanmıştı.