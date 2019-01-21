Kadınlar’Da Yabancı 2 Oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonutarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadınlar Ligi’nde 2018-19 futbol sezonu öncesi kulüp temsilcileri ile bir araya geldi.

Lige katılacak takımların temsilcilerinin katıldığı toplantıda ligin planlamasıyla ilgili görüşmeler yapıldı. Yapılan toplantıda lige katılacak 6 takımın temsilcileri Kadınlar liginin 6 Nisan’da başlaması yönünde prensip kararına varırken son kararı Futbol Federasyonu verecek. Lige Mağusa Spor Akademisi, Akdeniz Spor Birliği, Göçmenköy, Dumlupınar, Merit Alsancak Yeşilova ve Geçitkale takımları katılacak. 6 Nisan’da başlaması planlanan Kadınlar Ligi çift devreli lig usulüne göre oynanacak ve lig sonunda ilk dört sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme sistemine göre play-off maçları oynayacak. Kadınlar Ligi’nde geçtiğimiz yıl bir olan yabancı oyuncu hakkı ise bu sezonda iki yabancı olarak değiştirildi.