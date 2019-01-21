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Hentbol Ktsyd Kupası Ukü Ve Gg’Nin
21 Ocak 2019 Pazartesi Saat 10:57

Hentbol Ktsyd Kupası Ukü Ve Gg’Nin

KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası maçları dün akşam tamamlandı. KKTC Telsimin katkıları ile CIU Arena’da gerçekleşen ve yakl

KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası maçları dün akşam tamamlandı. KKTC Telsimin katkıları ile CIU Arena’da gerçekleşen ve yaklaşık 1 hafta süren turnuvada, Kadınlarda Şampiyon Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Erkeklerde ise Gençlik Gücü oldu.

KKTC Hentbol Federasyonu’nun davetlisi olarak ülkemize gelen Bosna Hersek Hentbol Federasyonu Başkanı Mensur Sinanoviç, Türkiye Hentbol Federasyonu Abaşkanı Hakan Gümüşsoy, Türkiye Hentbol Federasyonu MHK Başkanı Barbaros Yılmaz da izleyenler arasında idi. Karşılaşmalar sonrasında takımlara ödülleri Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, KTSYD Başkanı Çelen Oben, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Bosna Hersek Hentbol Federasyonu Başkanı Mensur Sinanoviç ve federasyonların yöneticileri tarafından verildi.

KADINLAR FİNALİNDE MÜTHİŞ ÇEKİŞME

Hakemler: Özgür Benli, Murat Özyay

UKÜ: Betül, Nazlı, Gülem, Hatice, Sevilay, Sonuç, Neslihan, Biray, Petek, İrem, Ayşe, Aysel, Meryem, Aleyna, Ülgen, Ülkü.

YDÜ: Özkem, Havva, Çağla, İrem, Hicran, Aysu, Cansın, Büşra, Rukiye, Begüm, Dilek, Sibel, Nisanur, Merve.

Hentbol KTSYD Kupası’nda ilk final maçı kadınların oynandı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi kadınları arasındaki mücadelenin ilk devresi 11-11 eşitlikle tamamlandı. İkinci devrede YDÜ rakibi karşısında skor üstünlüğünü son saniyeye kadar hep elinde tuttu. Bu üstünlüğü maç son 45 saniyesinde kaybeden YDÜ kadınları son 10 saniye kala da mağlubiyet golünü yedi ve UKÜ kadınları maçı 24-23 kazanan taraf oldu. Karşılaşmada UKÜ’den en skorer oyuncu 7 gol ile Sevilay olurken, maçı ve YDÜ’nün en skorer oyuncusu 12 gol ile Havva oldu.

GG ERKEKLERİ UZATMADA KAZANDI

Hakemler: Savaş Yüksek, Erdoğan Aşık

G.Gücü: Bahir, Enç, Ahmet, Suat, Özden, Doğay, Fırat, Zeeb, İbrahim, Gökay, Görkem, Güneş, Kaan, Selami, Kadir.

UKÜ: Şemsi, Ahmet, Cihan, Yusuf, Emre, Alp, Ferhat, Muhammet, Sezer, Dennis, Batıhan, Fethi, Şemsi, Murat, Sait, Mert, Fatih

İlk devre: 14-11 , Normal süre: 24-24

Maç sonucu: 32-27

 

Hentbolda KTSYD Kupası erkekler finalinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Gençlik Gücü takımları karşı karşıya geldi. Başabaş çekişmenin izlendiği mücadele tam anlamıyla nefesleri kesti. İlk devreyi Gençlik Gücü takımı 14-11 önde tamamlarken ikinci devre skor hep başabaş ilerledi. Karşılıklı sayılar bulan takımlardan Gençlik Gücü maçın normal süresinin son 4 saniyesine 24-23 önde girdi ancak UKÜ’nün son saniye hücumunda sayı bulması ile maç 24-24 bitti ve uzatmaya kaldı. Uzatmaya iyi başlayan GG oldu ve bir anda 3 sayı öne geçti ancak UKÜ de maçı bırakmadı. Bu kez skor üstünlüğünü elinde tutmayı başaran GG karşılaşmayı 32-27 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

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Hentbol Ktsyd Kupası Ukü Ve Gg’Nin Haberi

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