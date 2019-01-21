Pota’Da Zorlu Hafta

Basketbol büyük erkekler liginin 7.haftasında bir birinden zorlu maçlar ve 7.haftanın ilk maçı bugün GAÜ ile Koopspor arasında oynanacak.

Basketbol liginin 7.haftası zor maçla başlıyor. Girne Ertuğrul Apakan spor salonunda yarın akşam saat 19.00’da, ligde 8 puanla 3 sırada yer alan Koopspor ile yine 8 puanla averajla 4.sırada yer alan GAÜ arasında oynanacak. Karşılaşmanın çekişmeli geçmesi bekleniyor.

7.haftanın 2.maçı ise İskele spor salonunda oynanacak. Ligde henüz galibiyeti olamayan DAÜ, 6 puanla 6.sırada yer alan Soyerspor’u ağırlayacak.

7.haftanın en zor maçı ise Çarşamba akşamı Lefke’de oynanacak. Ligin iki namağlup takımı LAÜ ile YDÜ arasındaki mücadele LAÜ spor salonunda saat 19.00’da başlayacak. Lefke 5 maçta topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda otururken, YDÜ ise oynadığı 4 maçta aldığı 8 puanla ligde 2.basamakta yer alıyor. Bu zor mücadele BRT 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.