Olguner Çiftlerde Şampiyon, Teklerde Finalist

Türkiye Veteran Masa tenisi Şampiyonasında mücadele eden Fadıl Olguner ve arkadaşı Faruk Pınar’la dün 6o yaş grubu üstünde çift erkekler kategorisinde oynadıkları 6 maçı da kazanarak namağlup olarak şampiyon oldular.

Olguner dün yayınladığı basın bildirisinde, ülkeye iki kupa getireceği için çok mutlu olduğunu belirtmişti. Olguner Ankara’nın kendisine uğurlu geldiğini son 4 yılda 4 kez ferdi ve 2 kez çiftlerde Şampiyon olduğunu vurguladı.

Olguner, Tekler’de bugün Final Oynayacak

Milli Veteran masa tenisi şampiyonlarımızdan Fadıl Olguner, Cumartesi günü Ankara’da başlayan Türkiye Veteran Masa tenisi Şampiyonasında 60-68 yaş grubunda ferdi erkeklerde finale yükseldi. Final maçı bugün oynanacak.

13.Ankara Veteran Masa tenisi Turnuvasında Cumartesi oynadığı 5 maçın 4 tanesini kazanarak averajla grup birincisi oldu ve final oynama hakkını kazandı. 160 veteran masa teniscinin mücadele ettiği turnuvada Olguner finalde, Manisa’dan Faruk Pınar ile karşılaşacak.