21 Ocak 2019 Pazartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sağlık Bakanlığı Mevsimsel Grip Konusunda Açıklama Yaptı
21 Ocak 2019 Pazartesi Saat 10:58

Sağlık Bakanlığı Mevsimsel Grip Konusunda Açıklama Yaptı

Sağlık Bakanlığı mevsimsel grip konusunda açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Mevsimsel grip , bilindiği üzere her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen salgınlar yapan bir solunum yolu enfeksiyonudur. Bazen gribi o

Sağlık Bakanlığı mevsimsel grip konusunda açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Mevsimsel grip , bilindiği üzere her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen salgınlar yapan bir solunum yolu enfeksiyonudur. Bazen gribi oluşturan virüsün yeni türlerinin ortaya çıkması sonucunda salgınlar tüm dünyayı etkileyen ağır seyirli büyük kayıpların yaşandığı pandemilere neden olabilmektedir.

Bu nedenle her yıl hangi virüs tiplerinin salgınlara neden olduğu tüm dünyada araştırılmakta ve Dünya Sağlık Örgütü çatısında birleştirilen bu bilgiler ışığıında o yıl tüm dünyada hangi virüslerin salgınlarda etkili olacağı saptanmakta,yeni virüslerin ortaya çıkıp çıkmadığı tesbit edilmekte ve virüslerin teşhisi ,yeni hazırlanacak grip aşıları ,antiviral ilaçlar ve alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyelerde bulunulmaktadır.Dünya Sağlık örgütünün 2018-2019 grip mevsimi için açıklamış olduğu grip etkeni virüsler ağırlıklı olarak geçtiğimiz yıllarda da görülen H1NI ,H3N2 virüsleridir. Bu bilgilerışığındaülkelerkendi risk değerlendirmeleriniyapmaktaveönlemlerinialmaktadırlar.
Bakanlığımızın da grip mevsimi başında yaptığı virüs DNA analizlerinde geçmiş yıllarda görülen influenza A virüslerinden farklı yeni bir türe rastlanmamıştır.Ayrıca 16 Ocak 2019 tarihine kadar Göğüs hastalıkları,Çocuk Hastakıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları servislerinde solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile yatan vaka sayıları mevsim normalleri düzeyindedir.
Mevsimsel gribin en sık görülen belirtileri ani başlayan ateş , öksürük,boğaz ağrısı , burun akıntısı,baş ağrısı eklem ağrısıdır.Bu belirtiler çoğunlukla bir hafta içinde düzelirken risk altındakii kişilerde hastalık daha ağır hatta ölümcül seyredebilmektedir.Bu nedenle mevsimsel grip mevsiminde risk altındaki kişilerin yukardaki belirtiler ortaya çıktığı zaman doktora başvurması son derece önemlidir.
• MEVSİMSEL GRİPTE RİSK GRUPLARI ŞUNLARDIR.
• *2 yaşın altındaki çocuklar
• *65 yaş ve üzeri kişiler
• *Bakımevi ve huzurevinde kalanlar
• *Kronik böbrek yetmezliği,karaciğer hastalığı olanlar
• *Astım ve kronik akciğer hastalığı olanlar
• *Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar
• *Kan hastalığı olanlar
• *Şeker hastalığı olanlar
• *Nörolojik hastalığı olanlar
• *Aşırı kilolu olanlar
• *Sağlık çalışanları
• *6 ay-18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.
Bu guruplardaki kişiler zaman kaybetmeden doktora başvurmalı ve tedavi almalıdır.

Risk grubu dışındaki kişiler ise istirahat edip bol sıvı ,gerektiğinde ateş düşürücü alarak hastalığı atlatmaya çalışmalı ,ancak 72 saat içinde iyiye gidiş görülmezse doktora başvurmalıdırlar.Mevsimsel gribin virütik bir hastalık olmasından dolayı antibiyotiklerin bir işe yaramayacağı akılda tutulmalıdır.Antiviral ilaçlar ise sadece hastanede yatacak kadar ağır olan vakalarda ve risk grubundaki kişilerde kullanılmalıdır.

İlerleyen günlerde mevsimsel grip vakaları ile ilgil bir değişiklik olursa bakanlığımız bunu kamuoyuyla paylaşacaktır”.

Bu haber toplam 120 defa okunmuştur
Sağlık Bakanlığı Mevsimsel Grip Konusunda Açıklama Yaptı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Sağlık Bakanlığı Mevsimsel Grip Konusunda Açıklama Yaptı
Sağlık Bakanlığı mevsimsel grip konusunda açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Mevsimsel grip , bilindiği üzere her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen salgınlar yapan bir solunum yolu enfeksiyonudur. Bazen gribi o...
10 Milyar Kişiyi Doyuracak “Dünyevi Sağlık Diyeti” Geliştirildi
Yeni geliştirilen bir beslenme yöntemi, yaşamları kurtarmayı ve gezegenimiz için felaket sonuçlara yol açmadan 10 milyar kişiyi doyurmayı vaat ediyor. BBC Türkçe servisinin haberine göre, bilim insanları önümüzdeki on yıllarda dünya nü...
Türk Bilim İnsanlarından Kanseri Vücut Sıcaklığından Teşhis Eden Teknoloji
ODTÜ'lü akademisyenler, tümörlü hücrelerin kanser olup olmadığını vücudun sıcaklık değerlerinden yola çıkarak "elektrik akımı ve kızılötesi kameralar" ile teşhis edebilen yeni bir teknoloji geliştirdi.Kanser tanısın...
Sağlık Bakanlığı Hpv Aşısı Hakkında Bilgi Verdi
Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Girne Inner Wheel Kulübü işbirliği ile çocuk aşısı programında yer alan HPV - aşısı konusunda öğrencilere ve ailelere bilgi verildi. Koruyucu Sağl...
Kalbin Yaz Ve Kış Ayarı Var
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, kalbin yaz ve kış ayarı olduğunu belirterek, "Soğuklarda kalp, daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Ancak kalp problemi olanlarda bu hayati organ, yeteri kadar dolaşım sağlayamay...
Psikiyatri Kliniği Alkol Bağımlılığı Tedavi Birimi İçin Çalışmalar Başladı
Barış Hastanesi Psikiyatri Kliniği Alkol Bağımlılığı Tedavi Birimi’ için çalışmalar resmen başladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Sağlık Bakanı Dr. Dt. Filiz Besim tarafındanTürkiye Cumhuriyeti’nden dave...
“Radyolojik İncelemelerde Radyasyondan Korunma” Konulu Eğitim Programı Düzenleniyor...
Sağlık Bakanlığı, “Radyolojik İncelemelerde Radyasyondan Korunma” konulu eğitim programı düzenliyor. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Prof. Dr. Doğan Bor tarafından verilecek eğitime, ilgili alanda çalışan tüm sağl...
Bugün Demir Eksikliği Günü..
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO) Asbaşkanı Dilek Yazman, 26 Kasım Demir Eksikliği Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, demir eksikliği dünya nüfusunun yüzde 60-80’ini, demir eksikliği anemisinin ise yüzde 30’unu etkileyen öne...
Ağız Diş Sağlığı Ve Koruyucu Diş Hekimliği,konulu Seminer Düzenlendi
Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlığın ağızda başladığına işaret ederek, sağlıklı nesiller için koruyucu diş hekimliğinin çok önemli olduğunu kaydetti. Koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin bir devlet politikası haline gelmesi ve sü...
Ağız Ve Diş Sağlığı Komitesi Kuruldu
Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi bünyesinde “Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Komitesi” kuruldu. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Komitede, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr....
Gezici Kan Bağış Otobüsü Açık Pazar Alanında
Kuzey Kıbrıs Gezici Kan bağış otobüsü Başkent Lefkoşa’da kan bağışçılarını bekliyor… Kan bağış otobüsü bugün saat 14.30’a kadar Açık Pazar alanında olacak. Yapılan duyuruyla halk kan vermeye davet edildi.
Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü
Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü... Sağlık Bakanlığı gün nedeniyle vatandaşların KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık merkezlerinde açlık ve tokluk kan şekeri ölçtürebileceğini ve diyabet ile ilgili bilgi alabileceği...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans