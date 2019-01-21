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Sağlık Bakanlığı Mevsimsel Grip Konusunda Açıklama Yaptı
Sağlık Bakanlığı mevsimsel grip konusunda açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Mevsimsel grip , bilindiği üzere her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen salgınlar yapan bir solunum yolu enfeksiyonudur. Bazen gribi oluşturan virüsün yeni türlerinin ortaya çıkması sonucunda salgınlar tüm dünyayı etkileyen ağır seyirli büyük kayıpların yaşandığı pandemilere neden olabilmektedir.
Bu nedenle her yıl hangi virüs tiplerinin salgınlara neden olduğu tüm dünyada araştırılmakta ve Dünya Sağlık Örgütü çatısında birleştirilen bu bilgiler ışığıında o yıl tüm dünyada hangi virüslerin salgınlarda etkili olacağı saptanmakta,yeni virüslerin ortaya çıkıp çıkmadığı tesbit edilmekte ve virüslerin teşhisi ,yeni hazırlanacak grip aşıları ,antiviral ilaçlar ve alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyelerde bulunulmaktadır.Dünya Sağlık örgütünün 2018-2019 grip mevsimi için açıklamış olduğu grip etkeni virüsler ağırlıklı olarak geçtiğimiz yıllarda da görülen H1NI ,H3N2 virüsleridir. Bu bilgilerışığındaülkelerkendi risk değerlendirmeleriniyapmaktaveönlemlerinialmaktadırlar.
Bakanlığımızın da grip mevsimi başında yaptığı virüs DNA analizlerinde geçmiş yıllarda görülen influenza A virüslerinden farklı yeni bir türe rastlanmamıştır.Ayrıca 16 Ocak 2019 tarihine kadar Göğüs hastalıkları,Çocuk Hastakıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları servislerinde solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile yatan vaka sayıları mevsim normalleri düzeyindedir.
Mevsimsel gribin en sık görülen belirtileri ani başlayan ateş , öksürük,boğaz ağrısı , burun akıntısı,baş ağrısı eklem ağrısıdır.Bu belirtiler çoğunlukla bir hafta içinde düzelirken risk altındakii kişilerde hastalık daha ağır hatta ölümcül seyredebilmektedir.Bu nedenle mevsimsel grip mevsiminde risk altındaki kişilerin yukardaki belirtiler ortaya çıktığı zaman doktora başvurması son derece önemlidir.
• MEVSİMSEL GRİPTE RİSK GRUPLARI ŞUNLARDIR.
• *2 yaşın altındaki çocuklar
• *65 yaş ve üzeri kişiler
• *Bakımevi ve huzurevinde kalanlar
• *Kronik böbrek yetmezliği,karaciğer hastalığı olanlar
• *Astım ve kronik akciğer hastalığı olanlar
• *Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar
• *Kan hastalığı olanlar
• *Şeker hastalığı olanlar
• *Nörolojik hastalığı olanlar
• *Aşırı kilolu olanlar
• *Sağlık çalışanları
• *6 ay-18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.
Bu guruplardaki kişiler zaman kaybetmeden doktora başvurmalı ve tedavi almalıdır.
Risk grubu dışındaki kişiler ise istirahat edip bol sıvı ,gerektiğinde ateş düşürücü alarak hastalığı atlatmaya çalışmalı ,ancak 72 saat içinde iyiye gidiş görülmezse doktora başvurmalıdırlar.Mevsimsel gribin virütik bir hastalık olmasından dolayı antibiyotiklerin bir işe yaramayacağı akılda tutulmalıdır.Antiviral ilaçlar ise sadece hastanede yatacak kadar ağır olan vakalarda ve risk grubundaki kişilerde kullanılmalıdır.
İlerleyen günlerde mevsimsel grip vakaları ile ilgil bir değişiklik olursa bakanlığımız bunu kamuoyuyla paylaşacaktır”.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans