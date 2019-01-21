5’İnci Mesarya Tiyatro Şöleni Yarın Başlıyor

5’inci Mesarya Tiyatro Şöleni yarın başlıyor.

Şölenin ilk oyunu Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nun sergileyeceği ‘Şahane Düğün’.

Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen 5’inci Mesarya Tiyatro Şöleni, dün Güney Mesarya Sosyal Tesislerde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Beyarmudu Belediyesi için kültür sanat alanında yapılacak hiç bir etkinliğin üretimden bağımsız düşünülemeyeceğini

belirtti. Edip, “Kültür sanatın her alanında evrensel değerlerle bezenmiş sanat eserlerini halkımıza sunmak, bölge halkımızı sadece izleyici konumunda değil sanat üreten insanlar olarak da sanatla iç içe kılmak için özveriyle çalışıyoruz” dedi.

Güney Mesarya Halk Tiyatrosu koordinatörü İzel Seylani de böylesi bir etkinliğe bir kez daha ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, tüm yıl boyunca halka tiyatro eserleri sunmanın heyecanını taşıdıklarını ifade etti.

Seylani Tiyatro şöleninin ilk 6 aylık programının ocak ayında başlayacağını, bu sürecin çocuk oyunlarına ayrıldığını, diğer 6 aylık program da sokak performanslarına yer verileceğini söyledi.

Basın toplantısında daha sonra toplantıya katılan tiyatro temsilcilerine ve Beyarmudu Belediyesi meclis üyeleri de söz alarak şölen hakkında bilgiler verdi.

5’inci Mesarya Tiyatro Şöleni yarın Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nun ‘Şahane Düğün’ adlı oyunu ile başlıyor. 25 Haziran’a kadar sürecek şölen çerçevesinde çeşitli tiyatrolar oyunlarını sahneleyecek.