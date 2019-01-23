- 5. Mesarya Tiyatro Şöleni Başladı
- Başsavcılık’Tan Açıklama: Dosyaların İncelenmesi Tamamlandı
- Meteoroloji Bugün Yağış Beklendiğini Duyurdu
- Koopspor Rahat Kazandı (73-87)
- Suriye’de Abd-Ypg Konvoyuna İntihar Saldırısı
- Olguner’Den Teklerde İkincilik
- Çavuşoğlu: Sondaja Başlıyoruz Kim Ne Derse Desin
- Mete, Kabri Başında Anıldı
- Uluçay: Kıbrıslı Türklerin Temsiliyeti Konusunda Ab Ülkelerine Çalışma Başlattık
- Taygun Milli Takım Kampında
- Kktc Devlet Opera Ve Balesi Kuruluş Çalışmaları İvme Kazandı
- İran Dışişleri Bakanı Abd’yi Siyahilerin Haklarını İhlalle Suçladı
- Asgari Ücret Brüt 3 Bin 150 Tl Oldu
- U15 Ligi’nde Gruplar Belirlendi
- İsrail Güçleri 100 Filistinli Mahkumu Yaraladı
- Yerli Transfer Tamamlandı
- Endonezya’da 6,2 Büyüklüğünde Deprem
- Rusya’dan Ab’ye Yaptırım Eleştirisi
- Yarın Yeniden Yağış Var!
- Graham: Güvenli Bölge Türkiye’Nin Güvenliği İçin Kurulacak
- Ctp’Nin Geleneksel Barış Ateşi Yandı
- 5’İnci Mesarya Tiyatro Şöleni Yarın Başlıyor
- Türk Bilim İnsanlarından Kanseri Vücut Sıcaklığından Teşhis Eden Teknoloji
- Kayım: Yemek Konusunda Çok Hassasız
- Türkiye ‘Yerli Ve Milli’ Füze Savunma Sistemi Üretecek
- Avusturya’Dan Brexit Önerisi
- Akıncı:hakça Paylaşmayı Başaramazsak, Bu Adayı Başkaları Paylaşacak
- Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Çalışmalarına Bugün Devam Edecek
- Kadınlar’Da Yabancı 2 Oldu
- Olguner Çiftlerde Şampiyon, Teklerde Finalist
- Kıbrıslı Türk Ve Rumlar Birlikte Koşacak
- Özersay Reuters’E Konuştu
- Erdoğan Trump İle Görüştü
- 5. Mesarya Tiyatro Şöleni Başlıyor
- “Hayalimdeki Kütüphane Ve Hayalimdeki 2019”
- İlk Ayakta Bulutoğluları Şampiyon
- 5. Mesarya Tiyatro Şöleni Başladı
- Kktc Devlet Opera Ve Balesi Kuruluş Çalışmaları İvme Kazandı
- Olguner’Den Teklerde İkincilik
- Taygun Milli Takım Kampında
- Koopspor Rahat Kazandı (73-87)
- U15 Ligi’nde Gruplar Belirlendi
- Mete, Kabri Başında Anıldı
- Yerli Transfer Tamamlandı
- Suriye’de Abd-Ypg Konvoyuna İntihar Saldırısı
- Çavuşoğlu: Sondaja Başlıyoruz Kim Ne Derse Desin
- Başsavcılık’Tan Açıklama: Dosyaların İncelenmesi Tamamlandı
- Yarın Yeniden Yağış Var!
- Uluçay: Kıbrıslı Türklerin Temsiliyeti Konusunda Ab Ülkelerine Çalışma Başlattık
- Asgari Ücret Brüt 3 Bin 150 Tl Oldu
- Endonezya’da 6,2 Büyüklüğünde Deprem
- İran Dışişleri Bakanı Abd’yi Siyahilerin Haklarını İhlalle Suçladı
- Rusya’dan Ab’ye Yaptırım Eleştirisi
- İsrail Güçleri 100 Filistinli Mahkumu Yaraladı
- Meteoroloji Bugün Yağış Beklendiğini Duyurdu
- 5. Mesarya Tiyatro Şöleni Başlıyor
İsrail Güçleri 100 Filistinli Mahkumu Yaraladı
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ofer Askeri Cezaevi’ndeki Filistinli tutuklulara düzenlediği saldırıda 100 kişi yaralandı.
Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresi’ne bağlı güvenlik güçlerinin, Ofer Cezaevi’ndeki baskınlarında en az 100 Filistinli tutuklunun yaralandığı belirtildi.Açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinden itibaren cezaevi koğuşlarına düzenlediği baskınlarda, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, cop ve köpek kullandığı, 3 koğuşun tamamen yandığı kaydedildi.
Çoğu mahkumun plastik mermiyle yaralandığı ve İsrail hastanelerine nakledildiği aktarılan açıklamada, en az 20 tutuklunun hastanelerde tedavi altına alındığı, geri kalanların da cezaevine gönderildiği belirtildi.Açıklamada, Filistinli esirlerin baskınlara karşı direniş kararı aldığı ve ilerleyen saatlerde olayların daha da büyüyebileceğine dikkat çekilerek, mahkumların dünden bu yana yemek öğünlerini geri çevirdiği ve cezaevindeki bazı kısımları kapattığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Filistinli mahkumlara daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde saldırı düzenlediği ve söz konusu saldırıların Filistinli mahkumların hayatlarını tehlikeye atabileceğine dikkat çekildi.
Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Filistin Esirler Heyeti’nden de bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu bünyesindeki “Metzada” adlı özel askeri birliğin Ramallah’ın batısında Filistinli mahkumların bulunduğu Ofer Askeri Hapishanesi’ne baskın düzenleyerek mahkumlara saldırdığı belirtilmişti.
Ofer Askeri Hapishanesi’nde yaklaşık bin 200 Filistinli mahkum bulunuyor.Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450’si idari tutuklu, 54’ü kadın, 250’si çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.İsrail “idari tutukluluk” adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.
Tutuklunun, “İsrail’in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine” karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Nablus kentinin güneyindeki Huvvara Askeri Kontrol Noktası’nda Filistinli Muhammed Fevzi Adevi’yi vurdu. Adevi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise bir Filistinlinin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle çevredeki askerler tarafından vurulduğu ifade edildi.
İsrail güçleri, “bıçaklı saldırı girişimi” veya “araçla ezme girişimi” iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail’i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.
- Yarın Yeniden Yağış Var!
- Başsavcılık’Tan Açıklama: Dosyaların İncelenmesi Tamamlandı
- Kayım: Yemek Konusunda Çok Hassasız
- Yyk’Dan Acil Afet Durumları İle İlgili Açıklama
- Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Tmt Anıtı’Nda Tören Düzenlendi
- Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Akm’De Anma Programı Düzenlendi
- Guterres: Çözüm Perspektifleri Hala Canlı
- Meclis Uzadı. Bakanlar Kurulu Toplantısı İptal Edildi
- » Girne Kaza Mahkemesi’Nde Grev
- » Vatandaş Da Artık Elektromanyetik Ölçümlerini Görebilecek
- » Kadınlar Finalisti Ydü (24-21)
- » Şampiyon Polatpaşa Ve Esentepe
- » Macron’dan Fransızlara Açık Mektup
- » Baca, Değirmencioğlu’Nu Ziyaret Etti
- » Guterres: Çözüm Perspektifleri Hala Canlı
- » Gazimağusa’Nın Bazı Bölgelerinde Bugün Elektrik Yok
- » Spor Yazarları Seminerde Bilgilendi
- » Yunanistan’ın Yeni Savunma Bakanı’Ndan Türkiye’ye Mesaj: İki Yol Var, Ya Çatışma Ya Barış
- » Güzelyurt – Lefke Anayolu Trafiğe Açıldı
- » Kaü Güzel Sanatlar Fakültesi Proje Sergisi Açıldı
- » Girne Amerikan Üniversitesi Burs Sıralama Sınavı 28 Ocak’Ta Yapılacak
- » Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Tmt Anıtı’Nda Tören Düzenlendi
- » Yödak Üyeliği İçin Başvuru Kabul Ediliyor
- » Hava Nasıl Olacak?
- » Erdoğan Trump İle Görüştü
- » 10 Milyar Kişiyi Doyuracak “Dünyevi Sağlık Diyeti” Geliştirildi
- » Özersay Reuters’E Konuştu
- » Erdoğan’Dan Trump Açıklaması
- » Aksoy: Sorun Rum Tarafının Siyasi Gücü Paylaşmamasında
- » Doğu Akdeniz’Deki Bilimsel Araştırma Faaliyetleri
- » 5. Mesarya Tiyatro Şöleni Başladı
- » Abd’Den Pompeo-Çavuşoğlu Görüşmesine İlişkin Açıklama
- » “Hayalimdeki Kütüphane Ve Hayalimdeki 2019”
- » Trump’tan Suriye Açıklaması
- » Ay’A Gönderilen Tohumlar Filizlendi
- » Erdoğan İle Trump Görüştü
- » Başsavcılık’Tan Açıklama: Dosyaların İncelenmesi Tamamlandı
- » Afganistan’Da Taliban Polis Karakoluna Saldırdı
- » Yunanistan’Da Devlet Televizyonu Protestocular Tarafından İşgal Edildi
- » Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Bugün Toplanacak
- » Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Akm’De Anma Programı Düzenlendi
- » Meteoroloji Bugün Yağış Beklendiğini Duyurdu
- » Yyk’Dan Acil Afet Durumları İle İlgili Açıklama
- » İlk Ayakta Bulutoğluları Şampiyon
- » 5. Mesarya Tiyatro Şöleni Başladı
- » Başsavcılık’Tan Açıklama: Dosyaların İncelenmesi Tamamlandı
- » Meteoroloji Bugün Yağış Beklendiğini Duyurdu
- » Koopspor Rahat Kazandı (73-87)
- » Suriye’de Abd-Ypg Konvoyuna İntihar Saldırısı
- » Olguner’Den Teklerde İkincilik
- » Çavuşoğlu: Sondaja Başlıyoruz Kim Ne Derse Desin
- » Mete, Kabri Başında Anıldı
- » Uluçay: Kıbrıslı Türklerin Temsiliyeti Konusunda Ab Ülkelerine Çalışma Başlattık
- » Taygun Milli Takım Kampında
- » Kktc Devlet Opera Ve Balesi Kuruluş Çalışmaları İvme Kazandı
- » İran Dışişleri Bakanı Abd’yi Siyahilerin Haklarını İhlalle Suçladı
- » Asgari Ücret Brüt 3 Bin 150 Tl Oldu
- » U15 Ligi’nde Gruplar Belirlendi
- » İsrail Güçleri 100 Filistinli Mahkumu Yaraladı
- » Yerli Transfer Tamamlandı
- » Endonezya’da 6,2 Büyüklüğünde Deprem
- » Rusya’dan Ab’ye Yaptırım Eleştirisi
- » Yarın Yeniden Yağış Var!
- » Graham: Güvenli Bölge Türkiye’Nin Güvenliği İçin Kurulacak
- » Ctp’Nin Geleneksel Barış Ateşi Yandı
- » 5’İnci Mesarya Tiyatro Şöleni Yarın Başlıyor
- » Türk Bilim İnsanlarından Kanseri Vücut Sıcaklığından Teşhis Eden Teknoloji
- » Kayım: Yemek Konusunda Çok Hassasız
- » Türkiye ‘Yerli Ve Milli’ Füze Savunma Sistemi Üretecek
- » Avusturya’Dan Brexit Önerisi
- » Akıncı:hakça Paylaşmayı Başaramazsak, Bu Adayı Başkaları Paylaşacak
- » Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Çalışmalarına Bugün Devam Edecek
- » Kadınlar’Da Yabancı 2 Oldu
- » Olguner Çiftlerde Şampiyon, Teklerde Finalist
- » Kıbrıslı Türk Ve Rumlar Birlikte Koşacak
- » Özersay Reuters’E Konuştu
- » Erdoğan Trump İle Görüştü
- » 5. Mesarya Tiyatro Şöleni Başlıyor
- » “Hayalimdeki Kütüphane Ve Hayalimdeki 2019”
- » İlk Ayakta Bulutoğluları Şampiyon
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans