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22 Ocak 2019 Salı Saat 10:24
Endonezya’da 6,2 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Doğu Nusa Tenggara eyaletine bağlı Sumba Adası’nın Batı Sumba bölgesinin 103 k
Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu , merkez üssü Doğu Nusa Tenggara eyaletine bağlı Sumba Adası’nın Batı Sumba bölgesinin 103 kilometre güneybatısı olan depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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