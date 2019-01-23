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Asgari Ücret Brüt 3 Bin 150 Tl Oldu
22 Ocak 2019 Salı Saat 10:24

Asgari Ücret Brüt 3 Bin 150 Tl Oldu

2019 yılının ilk asgari ücreti belirlendi. Yeni asgari ücret aylık brüt 3 bin 150 Türk Lirası,net 2 bin 740.50 Türk Lirası olarak saptandı. Yeni asgari ücret 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan

2019 yılının ilk asgari ücreti belirlendi.

Yeni asgari ücret aylık brüt 3 bin 150 Türk Lirası,net 2 bin 740.50 Türk Lirası olarak saptandı.

Yeni asgari ücret 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ‘Şartlarımızı zorladığımızda şu an için ulaşabileceğimiz nokta buydu’ dedi.

Asgari Ücret tespit Komisyonu bu sabah Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler başkanlığında yaklaşık bir saatlik toplantı gerçekleştirerek yeni asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Verilen aranın ardından taraflar, öğleden sonra yeniden biraraya geldi.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yeni asgari ücretin 3 bin 150 Türk Lirası olarak oy çokluğu ile kabul edildiğini açıkladı.

Çeler ‘Şartlarımızı zorladığımızda şu an için ulaşabileceğimiz nokta buydu’ dedi.

Bakan Çeler, ‘İşveren tarafına da hak vererek, hakkıyla çalışanının emeğinin karşılığını veren, yatırımlarını özellikle maaşları üzerinden yapanları ve ekonomik sıkıntı içerisinde işçisiyle kol kola verip yaşamını sürdürmeye çalışanları tenzih ederek, hak yiyen, çalışanına emeğinin karşılığını vermeyenleri ben de bir kez daha kınamak isterim. Ama burada bizim özellikle en fazla üzerinde durmamız gereken bir işçinin çalışırken aldığı maaşın hayatını en azından o ay içerisinde idame ettirebilmesini sağlamaktır’ diye konuştu.

Çeler, yeni asgari ücetin, aylık brüt 3 bin 150 TL, haftalık 726.92 günlük 145.38 ve saatlik 18.17 TL olduğunu, net olarak yansımasının ise aylık 2 bin 740.50, haftalık 632.43, günlük 126.49 ve saatlik 15.81 Türk Lirası olduğunu ve 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Sektörel bazda asgari ücretin hayata geçirilmesinin de önemini vurgulayan Çeler, ‘geçen haftadan itibaren ciddi bir çalışma içerisindeyiz. En erken zamanda yeni sistemin hayata geçmesini sağlayacağız’ dedi.

Çeler, Yatrımlar konusunda da bundan sonra daha sık denetimler yapılacağını vurguladı.

İşveren Temsilcisi Mustafa Aroğlu da amaçlarının oybirliği ile bir netice almak olduğunu ancak ekonomik şartlar nedeniyle ortaya konulan rakama olumlu oy kullanamadıklarını söyledi.

Aroğlu, ekonominin daralma yaşadığı bir dönemde yapılan artışın ekonomik olarak rekabet edebilirlik açısından bir takım sıkıntılar getireceği görüşünü ortaya koydu.

İşçi temsilcisi Ali Yeltekin de asgari ücretle ilgili sektörel baza geçilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Birçok kişinin asgari ücretin de altında çalıştırıldığını savunan Yeltekin, çalışanların gerçekten asgari ücret mi yoksa daha düşük maaşla çalıştırıldığının tespit edilmesi için maaşların bankalara yatırılmasını istediklerini söyledi.

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