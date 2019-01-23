Uluçay: Kıbrıslı Türklerin Temsiliyeti Konusunda Ab Ülkelerine Çalışma Başlattık

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asemblesi heyetinin AP seçimlerine kadar, Kıbrıslı Türklerin temsiliyeti konusunda Avrupa Birliği ülkelerine yönelik bilgilendirme çalışması yapacağını açıkladı.

Uluçay, Cumhuriyet Meclisi AP ve AKPA heyetindeki milletvekillerinin bu bilgilendirme çalışmalarında 2004’te yapılan Annan Planı referandumuyla ortaya çıkan duruma göre, Avrupa Parlamentosu’nda ancak Kıbrıs Türk halkının seçeceği temsilcilerin Kıbrıs Türk halkını temsil edebileceğini vurgulayacaklarını kaydetti.

Genel Kurul’da bugün Niyazi Kızılyürek’in Güney Kıbrıs’ın siyasi partisi Akel’den Avrupa Parlamentosu adayı olması konuşuldu.

Konuyla ilgili konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asemblesi heyetinin AP seçimlerine kadar, Kıbrıslı Türklerin temsiliyeti konusunda Avrupa Birliği ülkelerine yönelik bilgilendirme çalışması yapacağını açıkladı.

Uluçay, Cumhuriyet Meclisi AP ve AKPA heyetindeki milletvekillerinin bu bilgilendirme çalışmalarında 2004’te yapılan Annan Planı referandumuyla ortaya çıkan duruma göre, Avrupa Parlamentosu’nda ancak Kıbrıs Türk halkının seçeceği temsilcilerin Kıbrıs Türk halkını temsil edebileceğini vurgulayacaklarını kaydetti.

TAK