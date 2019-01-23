23 Ocak 2019 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Çavuşoğlu: Sondaja Başlıyoruz Kim Ne Derse Desin
22 Ocak 2019 Salı Saat 10:24

Çavuşoğlu: Sondaja Başlıyoruz Kim Ne Derse Desin

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesini çözmek için Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını belirtti. Katıldığı bir etkinlikte Kıbrıs konusunda konuşan Çavuşoğlu,  Kıbrıs sorununu barışçıl bir

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesini çözmek için Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığını belirtti.

Katıldığı bir etkinlikte Kıbrıs konusunda konuşan Çavuşoğlu,  Kıbrıs sorununu barışçıl bir şekilde çözmek istediklerini belirterek ancak  Rum tarafının Batı Akdeniz’de ve Kıbrıs etrafında sondajlara başlamasına da göz yummadıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bize ruhsat verdiği alanlarda artık biz de sondaja başlıyoruz.”

Çavuşoğlu, “En son Crans-Montana’da federal bir çözüm için müzakereler başarısız olunca şimdi diğer seçenekleri de masanın üzerine koyan ve önceden ne yapacağımızı görüşelim, müzakere edelim, mutabakat sağlayalım ondan sonra müzakerelere başlayalım diyen ve tüm taraflarla gayriresmi temasları sürdüren bir ülkeyiz. Amaç ne? Netice elde etmek”ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununu barışçıl bir şekilde çözmek istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, ancak Rum tarafının Batı Akdeniz’de ve Kıbrıs etrafında sondajlara başlamasına da göz yummadıklarını belirtti.

Türkiye Dışişileri Bakanı Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin çıkarlarını güdüyoruz. Eskiden Barbaros Hayrettin Paşa giderdi, sismik araştırmalar yapardı ama şimdi bir platformumuz geldi, Alanya 1 bölgesinde sondaja başladı, 2. platformumuz da önümüzdeki günlerde gelecek ve münhasır ekonomik bölgemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bize ruhsat verdiği alanlarda artık biz de sondaja başlıyoruz. Kim ne derse desin.”açıklamasında bulundu.

 

AA/

Bu haber toplam 140 defa okunmuştur
Çavuşoğlu: Sondaja Başlıyoruz Kim Ne Derse Desin Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Çavuşoğlu: Sondaja Başlıyoruz Kim Ne Derse Desin
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesini çözmek için Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını belirtti. Katıldığı bir etkinlikte Kıbrıs konusunda konuşan Çavuşoğlu,  Kıbrıs sorununu barışçıl bir ...
Türkiye ‘Yerli Ve Milli’ Füze Savunma Sistemi Üretecek
Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca 2018 içinde ve yıl sonundan itibaren bugüne kadar geçen sürede meydana gelen olaylarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda bilgi veren Tanıtım Subayı Deni...
Graham: Güvenli Bölge Türkiye’Nin Güvenliği İçin Kurulacak
ABD'li senatör Graham, "YPG, PKK'nın politik koludur, görmek isteyen için bu son derece açıktır. Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak" açıklaması yaptı. ABD'li Senatör Lindsey Graham, PYD/YPG...
Aksoy: Sorun Rum Tarafının Siyasi Gücü Paylaşmamasında
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs sorununun Rum tarafının siyasi gücü paylaşmaya yanaşmamasından kaynaklandığını her ortamda bunu dile getirdiklerini belirtti. Aksoy, Bakanlık'ta düzenlediği basın topla...
Doğu Akdeniz’Deki Bilimsel Araştırma Faaliyetleri
Milli Savunma Bakanlığınca, TCG Barbaros Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'de bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine refakat görevinin sürdüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanlığ...
Erdoğan’Dan Trump Açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile dün akşam telefon’da görüştü. Görüşmeye ilişkin twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ABD arasındaki ekon...
Erdoğan İle Trump Görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan, Trump'a Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade edip, Türkiye'nin ABD'ye her...
Sarıkamış Harekatı 104’Üncü Yılında
Sarıkamış Harekatı’nın 104’üncü yılı kapsamında etkinlikler düzenleniyor. Şehit olan 90 bin askerin anısına düzenlenecek olan yürüyüşe katılacak binlerce kişi, çarpışmaların yaşandığı Soğanlı ve Allahuekber dağları ara...
Erdoğan Ve Putin’in Diplomasi Trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2019'un ilk görüşmesinin, bu ay içinde yapılması planlanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkan...
Marmara Denizi’Nde 3,9 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklünde deprem meydana geldi. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.20'de merkez üssü Marmara Denizi olan (0,93 kilometre Karacabey...
Türkiye’De Birçok Bölge Kara Teslim Oldu
Türkiye’de birçok bölgede kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Gaziantep'te merkez Şahinbey ve Şehitkamil, Konya'nın ise Derebucak ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosy...
Türkiye Terörle Mücadeleye Devam Ediyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 147 operasyonla 2 bin 398 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin  komuta kademesi ile yılın son gecesinde Süleyman Şah Türb...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans