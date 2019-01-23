Suriye’de Abd-Ypg Konvoyuna İntihar Saldırısı

AFP’nin haberine göre Suriye’nin Haseke kentinde terör örgütü YPG/PKK ile ABD’nin ortak askeri konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, bir kontrol noktasında meydana gelen saldırıda iki ABD askerinin de yaralandığını aktardı.