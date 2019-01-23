Yerli Transfer Tamamlandı

K-Pet Liglerinde ara transfer döneminde bonservisli ve kiralık transfer dün itibarıyla tamamlanırken, yabancı transfer dönemi ise devam ediyor.

Takımlar ilk devrede eksik gördükleri yerlere dün mesai bitimine kadar takviye yapma şansı buldu. Ara transfer döneminde birçok takım kadrosuna takviye yaparken kadrolarını da büyük oranda tamamlamış oldular.

Dikkat çeken transferler

Transferrin son gününde yapılan transferlerden göze çarpanlar ise şöyle

Ali İmam – Mormenekşe’den Mesarya’ya

Emre İmam — Mormenekşe’den Mesarya’ya

Rahmi Çelik – Lefke’den Binatlı’ya

Hüseyin Küsbeci – Gençlik Gücü’nden Bostancı Bağcıl’a

Ali Özbahar – TOL’dan Lefke’ye

Yusuf Özbahar — TOL’dan Lefke’ye

Mahmut Amasyalı – Yenicami’den Doğancı’ya

Burak Emir — Gençlik Gücü’nden Çetinkaya’ya

Jeffrey Makoti — Merit A. Yeşilova’dan Bostancı Bağcıl’a

İrfan Özbay – TOL’dan Merit A. Yeşilova’ya

Hasan Piro- M.A.Yeşilova’dan T.Ocağı’na

Deniz Kibar-Lefke’den T.Ocağı’na

Mehmet Çil-Esentepe’den Maraş’a