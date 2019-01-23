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U15 Ligi’nde Gruplar Belirlendi
22 Ocak 2019 Salı Saat 10:25

U15 Ligi’nde Gruplar Belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligi'nde heyecan başlıyor. 2 Şubat 2019'da başlayacak olan U15 Ligi'nde bu yıl gruplar dörder takımdan oluşacak ve takımlar toplam 8 grupta mücadele edecek.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U15 Ligi’nde heyecan başlıyor. 2 Şubat 2019’da başlayacak olan U15 Ligi’nde bu yıl gruplar dörder takımdan oluşacak ve takımlar toplam 8 grupta mücadele edecek.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan grup karşılaşmalarının ardından ilk 2 sırayı alan takımlar bir üst tura adını yazdıracak. Gruplarını 3 ve 4’üncü sırada tamamlayan takımlar ise klasman maçları oynayarak maç yapmaya devam edecek.

U15 Ligi’nde kura çekimi 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 16.00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

 

1.GRUP

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

ÇANAKKALE

YONPAŞ DUMLUPINAR

MARAŞ

2.GRUP

GENÇLER BİRLİĞİ

GÜVERCİNLİK

DÖRTYOL

YENİBOĞAZİÇİ

3.GRUP

YENİCAMİ

ÇETİNKAYA

GENÇLİK GÜCÜ

KÜÇÜK KAYMAKLI

4.GRUP

GÖNYELİ

GÖÇMENKÖY

DİKMEN

YILMAZKÖY

5.GRUP

BAF ÜLKÜ YURDU

BİNATLI

LEFKE

BOSTANCI BAĞCIL

6.GRUP

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

TÜRK OCAĞI

GİRNE HALK EVİ

MERİT A. YEŞİLOVA

7.GRUP

DÜZKAYA

ESENTEPE

TATLISU SERACILAR

SİPAHİ

8.GRUP

CİHANGİR

DEĞİRMENLİK

VADİLİ

HAMİTKÖY

 

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U15 Ligi’nde Gruplar Belirlendi Haberi

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