Koopspor Rahat Kazandı (73-87)

KKTC Büyük erkekler basketbol liginin önemli maçında Koopspor deplasmanda GAÜ’yü 87-73 mağlup etmeyi başararak önemli bir galibiyet aldı. Koopspor’un GAÜ’den transferi Alpay, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymedi. Koopspor’da Kercem İnancı 29 sayı ile gecenin yıldızı olurken, Marvın Domınıq ise 13 ribaunt ve 19 sayı ile gecenin bir diğer önemli oyuncusu oldu.

Yer: Ertuğrul Apakan Spor salonu

Hakemler: Ahmet Maslakçı, Tugay Yazgan, Deniz Orhunöz

GAÜ: Can, Mehmet, Çağakan, Tufan, Erdem, Attila, Mustafa, Uraz, Bert, Halit, Emre, Batuhan

Koopspor: Temur, Mert, Tuğberk, Vedat, Benon, Andım, Chrıs Johnson, Marvın Domınıq, Kemal, Kercem

Periyotlar: 1., 2., 3., 4.

Basketbol büyük erkekler liginin önemli maçında sahaya iyi yayılarak başlayan Koopspor oldu. İlk dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü eline alan Koopspor, özellikle Kercem ile bulduğu sayılarla ilk periyotu 22-9 önde tamamladı. 2.periyotta GAÜ toparlansa da, Koopspor Chrıs ve Marvın ile etkili olamaya devam etti ve devreyi 47-29 önde tamamladı. 3.çeyrekte te etkili olan Koopspor’du. GAÜ skora Erdem ve Çağakan ile tutunmaya çalışsa da, Koopspor Kercem’in müthiş oyunu ile skoru açamaya devam etti ve final periyoduna 69-45 önde girdi. Final periyotunda Koopspor oyun kontrolünü rakibine kaptırsa da farkın fazla erimesine müsaade etmedi ve zorlu Girne deplasmanından 87-73 galip ayrılarak önemli bir galibiyet almış oldu.