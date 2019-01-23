23 Ocak 2019 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Taygun Milli Takım Kampında
22 Ocak 2019 Salı Saat 10:25

Taygun Milli Takım Kampında

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Taygun Artan Özcihan, Türkiye U16 Atletizm Milli Takım kampına katıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da Ataköy Atletizm Salonu’nda 19-20 Ocak tarihlerinde düzenlenen U16

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Taygun Artan Özcihan, Türkiye U16 Atletizm Milli Takım kampına katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da Ataköy Atletizm Salonu’nda 19-20 Ocak tarihlerinde düzenlenen U16 Salon Atletizm Şampiyonası’nda hem 60 metre, hem de 200 metre branşında Türkiye şampiyonu olan Taygun Artan Özcihan, Türkiye Milli Takım kampına davet edilmişti. Özcihan antrenörü Berk Tuna ile birlikte kampa dahil oldu. Cuma gününe kadar İstanbul’da gerçekleşecek kampta yer alacak olan Özcihan ve Tuna aynı günün akşamı adaya dönecek. Özcihan, 60 metre branşında 7,37’lik derecesi ve 200 metre branşında 23.22’lik derecesi ile Türkiye şampiyonu olma başarısı göstermişti.

Samani: “Gurur duyduk”

Taygun Artan Özcihan’ın elde ettiği başarı ve milli takıma daveti ile ilgili açıklamada bulunan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, sporcularının elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirtti. Samani federasyon olarak amaçlarının devlet projeleri ile bu gibi sporcuları koruma altına almak ve sporcu kimliklerini uzun vadede devam ettirmek olduğunu ifade etti.

Bu haber toplam 127 defa okunmuştur
Taygun Milli Takım Kampında Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Yerli Transfer Tamamlandı
K-Pet Liglerinde ara transfer döneminde bonservisli ve kiralık transfer dün itibarıyla tamamlanırken, yabancı transfer dönemi ise devam ediyor. Takımlar ilk devrede eksik gördükleri yerlere dün mesai bitimine kadar takviye yapma şansı buldu. ...
Mete, Kabri Başında Anıldı
Türkiye’nin en üst liginde 1980’li yıllarda futbol oynayan ve 1989 yılında maça giderken elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Mete Adanır, vefatının 30’uncu yıl dönümünde Lefkoşa’daki kabri başında törenle anıldı. ...
U15 Ligi’nde Gruplar Belirlendi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligi'nde heyecan başlıyor. 2 Şubat 2019'da başlayacak olan U15 Ligi'nde bu yıl gruplar dörder takımdan oluşacak ve takımlar toplam 8 grupta mücadele edecek. ...
Koopspor Rahat Kazandı (73-87)
KKTC Büyük erkekler basketbol liginin önemli maçında Koopspor deplasmanda GAÜ’yü 87-73 mağlup etmeyi başararak önemli bir galibiyet aldı. Koopspor’un GAÜ’den transferi Alpay, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymedi. Koopspor’da ...
Taygun Milli Takım Kampında
KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Taygun Artan Özcihan, Türkiye U16 Atletizm Milli Takım kampına katıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da Ataköy Atletizm Salonu’nda 19-20 Ocak tarihlerinde düzenlenen U16...
Olguner’Den Teklerde İkincilik
Türkiye Veteran Masa Tenisi Şampiyonası’nda mücadele eden Fadıl Olguner bir gün önce çiftlerde elde ettiği şampiyonluğun ardından dün de teklerde ikinci oldu. Türkiye Veteran Masa tenisi Şampiyonası’nda mücadele eden sporcumuz Fadıl ...
Mete Adanır Anılacak
Kıbrıslı Türklerin futboldaki gurur kaynağı, Türkiye liglerindeki temsilcisi Mete Adanır, aramızdan ayrılışının 30. Yılında, bugün saat 10.30’da Lefkoşa’daki kabri başında anılıyor. 1981-85 yılları arasında İzmir’in Altay t...
Kadınlar’Da Yabancı 2 Oldu
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF)tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) Kadınlar Ligi’nde 2018-19 futbol sezonu öncesi kulüp temsilcileri ile bir araya geldi. Lige katılacak takımların temsilcilerinin katıldığı top...
Hentbol Ktsyd Kupası Ukü Ve Gg’Nin
KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası maçları dün akşam tamamlandı. KKTC Telsimin katkıları ile CIU Arena’da gerçekleşen ve yakl...
Pota’Da Zorlu Hafta
Basketbol büyük erkekler liginin 7.haftasında bir birinden zorlu maçlar ve 7.haftanın ilk maçı bugün GAÜ ile Koopspor arasında oynanacak. Basketbol liginin 7.haftası zor maçla başlıyor. Girne Ertuğrul Apakan spor salonunda yarın akşam saa...
Olguner Çiftlerde Şampiyon, Teklerde Finalist
Türkiye Veteran Masa tenisi Şampiyonasında mücadele eden Fadıl Olguner ve arkadaşı Faruk Pınar’la dün 6o yaş grubu üstünde çift erkekler kategorisinde oynadıkları 6 maçı da kazanarak namağlup olarak şampiyon oldular. Olguner dün yay...
İlk Ayakta Bulutoğluları Şampiyon
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun POLARİS ana sponsorluğunda düzenlemiş olduğu 2018-19 Kış Kupası Sprint Şampiyonası birinci yarışı; POLARİS Lefkoşa Ralli Sprint, 18 aracın katılımı ve 16 aracın finiş görmesiyle tamamlan...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans