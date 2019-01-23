Taygun Milli Takım Kampında

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Taygun Artan Özcihan, Türkiye U16 Atletizm Milli Takım kampına katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da Ataköy Atletizm Salonu’nda 19-20 Ocak tarihlerinde düzenlenen U16 Salon Atletizm Şampiyonası’nda hem 60 metre, hem de 200 metre branşında Türkiye şampiyonu olan Taygun Artan Özcihan, Türkiye Milli Takım kampına davet edilmişti. Özcihan antrenörü Berk Tuna ile birlikte kampa dahil oldu. Cuma gününe kadar İstanbul’da gerçekleşecek kampta yer alacak olan Özcihan ve Tuna aynı günün akşamı adaya dönecek. Özcihan, 60 metre branşında 7,37’lik derecesi ve 200 metre branşında 23.22’lik derecesi ile Türkiye şampiyonu olma başarısı göstermişti.

Samani: “Gurur duyduk”

Taygun Artan Özcihan’ın elde ettiği başarı ve milli takıma daveti ile ilgili açıklamada bulunan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, sporcularının elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirtti. Samani federasyon olarak amaçlarının devlet projeleri ile bu gibi sporcuları koruma altına almak ve sporcu kimliklerini uzun vadede devam ettirmek olduğunu ifade etti.