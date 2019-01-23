Olguner’Den Teklerde İkincilik

Türkiye Veteran Masa Tenisi Şampiyonası’nda mücadele eden Fadıl Olguner bir gün önce çiftlerde elde ettiği şampiyonluğun ardından dün de teklerde ikinci oldu.

Türkiye Veteran Masa tenisi Şampiyonası’nda mücadele eden sporcumuz Fadıl Olguner çiftlerde elde ettiği şampiyonluğun ardından teklerde da ikinci oldu. Sporcumuz Fadıl Olguner, 13. Ankara Veteran Masa Tenisi Şampiyonası’nda ilk gün oynadığı 5 maçın 4 tanesini kazanarak averajla grup birincisi oldu ve final oynama hakkını kazandı. Olguner, 160 veteran masa teniscinin mücadele ettiği turnuvanın tek erkekler kategorisinde finalde, çiftlerde birlikte şampiyonluğa ulaştığı partneri Manisa’dan Faruk Pınar’a kaybederek ikinci oldu.