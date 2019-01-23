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Kktc Devlet Opera Ve Balesi Kuruluş Çalışmaları İvme Kazandı
22 Ocak 2019 Salı Saat 10:26

Kktc Devlet Opera Ve Balesi Kuruluş Çalışmaları İvme Kazandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesinde 2017’de başlayan ancak ülkedeki genel seçimler ile hükümet kurulması sürecinde duran KKTC Devlet Opera ve Balesi kuruluş çalışmaları ivme kazandı. Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzao

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesinde 2017’de başlayan ancak ülkedeki genel seçimler ile hükümet kurulması sürecinde duran KKTC Devlet Opera ve Balesi kuruluş çalışmaları ivme kazandı.

Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, Devlet Opera ve Balesi’nin yasa taslaklarıyla sınav tüzüğü taslağı ve birim oluşması önergelerinin hazırlandığını açıkladı. Hamzaoğulları, oluşacak birimin sahneleyebileceği eserler hakkında da ön çalışma yapıldığını kaydetti.

Hamzaoğulları, konuyla ilgili yazılı açılamasında, ülkenin Devlet Opera ve Balesi Kurumu’na sahip olması için Kurucu Opera Sanatçıları Tuğrul Enver Töre ve Sermin Dikmen Töre ile birlikte çok çalıştıklarını vurguladı.

Şehbal Hamzaoğulları, şöyle devam etti:
“Ülkemiz kültür sanat hayatı için çok büyük bir gelişme sağlayacağına inandığımız Devlet Opera ve Balesi’nin yasa taslaklarıyla sınav tüzüğü taslağı ve birim oluşması önergelerini hazırlamıştırlar. Bununla birlikte oluşacak birimin sahneleyebileceği eserler hakkında ön çalışmalar yapmaktadırlar. Opera sanatını halkımızla buluşturmak için Kültür Dairesi bünyesinde konserler veren sanatçılar, ülkemizde ilk kez kendi kaynak ve sanatçılarıyla KKTC CSO bünyesinde sahnelenen Aşk İksiri Opera temsillerinin hazırlanmasında da büyük uğraş vermişlerdir.”

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bünyesinde gerçekleştirilen Aşk İksiri Opera temsillerinin başarı ile sahnelendiğini ve izleyiciler tarafından büyük beğeni topladığını belirten Hamzaoğulları, “Bu sayede doğru koordinasyon ile ülkemizde opera temsillerinin başarı ile yapılabiliyor olduğu kamuoyuna sunulmuştur” dedi.

KKTC Devlet Opera ve Balesi kuruluş çalışmalarının tamamlanmasıyla ülkemiz sanat hayatının büyük bir kazanıma daha kavuşacağını vurgulayan Hamzaoğulları, bu amaçla Kurucu Opera Sanatçılarının Kültür Dairesi bünyesine dahil edilmeleri ve böylece Opera ve Bale Koordinatörlüğünün oluşturulmasına olanak sağlanması için gerekli girişimlerin yapıldığını bildirdi.

Açıklamasında, birimin kurulması ve ülke insanını düzenli olarak opera ve bale sanat yapıtları ile buluşturmak için yürüttükleri meşakkatli çalışmaların önünü açan ve destekleyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal G. Özyiğit ve Bakanlık Müsteşarı Mehmet Burhan’a da kamuoyu önünde teşekkür etmek istediğini ifade eden Hamzaoğulları, “Yakın zamanda sahneleyeceği ilk temsilini planlamakta olduğumuz Devlet Opera ve Balesinin kurulma çalışmaları ile ilgili bu müjdeli haberi kamuoyu ile paylaşmaktan kıvanç duyarız” dedi.

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Kktc Devlet Opera Ve Balesi Kuruluş Çalışmaları İvme Kazandı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesinde 2017’de başlayan ancak ülkedeki genel seçimler ile hükümet kurulması sürecinde duran KKTC Devlet Opera ve Balesi kuruluş çalışmaları ivme kazandı. Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzao...
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