Seramikçiler Derneği Sergisi Bugün Açılacak

KKTC Seramikçiler Derneği X. Dernek Üyeleri Sergisi, bugün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak.Kültür Dairesi’nin katkılarıyla açılacak sergide, 18 dernek üyesinin eserleri sergilenecek.

Saat 19.00’da açılışı yapılacak sergi 30 Ocak Çarşamba güne kadar gezilebilecek.Dernek Başkanı Semral Öztan yaptığı yazılı açıklamada, 1999 yılında kurulan derneğin unutulmaya yüz tutmuş seramik sanatını geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla etkinlikler düzenlediğini kaydetti.