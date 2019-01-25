Dikkat Elektrik Kesintisi Var!

Ortadoğu Teknik üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu çemberinin doğusu ve Kalkanlı’nın bir bölümünün elektriği bugün 09:00 ile 14:00 arasında kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi elektrik şebekesindeki çalışmalar nedeniyle yapılacak.

Ağaç budama çalışması nedeniyle bu sabah 09:00 ile 14:00 saatleri arasında Çamlıbel Tümen ve Askeri Kantin bölgesinin elektrik enerjisi de kesik olacak