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24 Ocak 2019 Perşembe Saat 10:57
Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
Ortadoğu Teknik üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu çemberinin doğusu ve Kalkanlı’nın bir bölümünün elektriği bugün 09:00 ile 14:00 arasında kesik olacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi elekt
Ortadoğu Teknik üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu çemberinin doğusu ve Kalkanlı’nın bir bölümünün elektriği bugün 09:00 ile 14:00 arasında kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi elektrik şebekesindeki çalışmalar nedeniyle yapılacak.
Ağaç budama çalışması nedeniyle bu sabah 09:00 ile 14:00 saatleri arasında Çamlıbel Tümen ve Askeri Kantin bölgesinin elektrik enerjisi de kesik olacak
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