Tarımsal Araştırma Enstitüsü İle Laü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalanacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TAE) ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında bugün protokol imzalanacak. Protokole, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Lefke Avrupa Üniversitesi R