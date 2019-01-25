Erdoğan, Putin İle Bir Araya Geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin ile bir araya geldi. Astana zirvelerinin dünyanın ilgisini çektiğini ifade eden Erdoğan, “Dayanışmamız bölge güvenliğine katkı sağlıyor.” dedi.

Siyasi, askeri, kültürel tüm bu alanlarda farklı bir gelişme olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bu bölgesel güvenliği de olumlu istikamette etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Erdoğan ile sık sık görüşmelerinin sonucunu aldıklarını ifade etti.

Putin, “Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur.” diye konuştu.

Kerç’te yaşanan gemi faciasına da değinen Putin, “Yetkililerin ellerinden geleni yapmasına rağmen Kerç’te bir facia yaşandı, hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum.” dedi.