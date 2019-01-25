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Abd Temsilciler Meclisinden Suriye Yasa Tasarısına Onay
ABD Temsilciler Meclisi, Suriye’deki Beşşar Esed rejimine ve rejimle iş yapanlara yönelik sert yaptırımlar içeren yasa tasarısını oy birliğiyle onayladı.
ABD Temsilciler Meclisinde, Suriye’de Beşşar Esed rejimine ve rejimle iş yapanlara yönelik sert yaptırımlar içeren yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.
“2019 Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası” adı verilen tasarı, Temsilciler Meclisindeki oylamadan oy birliği ile geçti.
Tasarı, Donald Trump yönetiminin Suriye rejimi, güvenlik teşkilatları ya da Suriye Merkez Bankası ile iş yapan herkese yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Ayrıca yasa tasarısındaki yaptırımlar, Suriye rejimiyle bağlantılı inşaat projeleri ya da Suriye’de rejimin kontrolünedeki havayolu ya da enerji endüstrisi ile iş birliği yapanları da kapsıyor.Yasa, Esed rejiminin ablukasının yol açtığı açlık, kimyasal silah saldırıları gibi insanlığa karşı işlenen suçlara yönelik de yaptırımlar getiriyor. Yasa kapsamında Trump, her durum için ayrı bir yaptırım uygulayabilecek, barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi ya da sivillere yönelik saldırıların kesilmesi durumunda ise yaptırımlar da askıya alınabilecek.
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, yaptığı konuşmada, “Dünya Suriyeli insanlar konusunda başarısız oldu. Hiçbir şey bu insanların neredeyse 8 yıldır katlanmak zorunda kaldıkları dehşeti geri alamaz. Hiçbir şey kaybedilenleri geri getiremez. Başımızı başka yöne çevirip, Esed’in, Rusya’nın ve İran’ın Suriye’yi ezip geçmesine izin veremeyiz.” ifadelerini kullandı.
Daha önceki iki dönemde de Temsilciler Meclisinden geçen tasarı, ABD’de hükümetin kapalı olması gerekçesiyle Senato’da oylanmadı.ABD Başkanı Trump, 19 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Suriye’den ABD askerlerini çekeceğini duyurmuştu. Trump’ın kararı Washington’da tartışmalara yol açmıştı.
Tasarının adı ise Suriye’de Esed rejimi tarafından işlenen savaş suçları ve işkenceyi belgeleyen fotoğrafları sızdıran “Caesar” kod adlı askeri polisten geliyor.
Suriye’de Esed rejimine bağlı askeri birlikler tarafından işkenceyle ve aç bırakılarak öldürülen rejim muhaliflerinin fotoğrafını çekmekle görevli kod adı “Caesar” olan askeri polis, 11 bin kurbana ait 55 bin fotoğrafla bu ülkeden kaçmış, Anadolu Ajansı da bu fotoğrafları kamuoyuna duyurmuştu. Fotoğraflar, yayımlanmasının ardından uluslararası kamuoyunda infiale neden olmuş, ABD, AB ve BM’de Suriye’de yaşanan insanlık dışı işkence suçlarıyla ilgili soruşturma ve sorumluların cezalandırılması talebi gündeme gelmişti.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans