Afrin’De Patlama

Suriye’nin Afrin ilçe merkezinde kültür merkezi binasının yakınlarında sabah saatlerinde bomba yüklü araç patlatıldı.Güvenlik güçlerinin patlama öncesi aracı fark edip sivilleri uzaklaştırması muhtemel can kayıplarını engelledi.

Patlamanın ardından güvenlik güçleri önlemlerini artırdı.Villalar Caddesi’nde bomba yüklü bir araç daha tespit edildi. Ekipler, olay yerine ulaşarak bombayı imha etti.

Terör örgütü YPG/PKK, pazar günü Afrin kent merkezinde sivilleri hedef alan 2 sadırı düzenlemişti. Saldırılar sonucu 2 sivil hayatını kaybederken 8 kişi yaralanmıştı.