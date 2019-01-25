Ydü, Karadağ’Dan Zaferle Çıktı (60-84)

Basketbol büyük erkekler liginin yenilgisiz iki takımı lider LAÜ ve 2.YDÜ arasında dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen YDÜ, maçtan 84-60 galip ayrılarak rakibinin yenilgisizliğine son verirken, namağlup olarak liderlik koltuğunu da devraldı. Maçın yıldızları 20 sayı atan Halil, 15 sayı atan Mandıc ve 10 ribaunt ve 16 sayı ile double double yapan İhsan oldu.

Yer: LAÜ Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Maslakçı, Nusret Sırdar, Çetin Yardım

LAÜ: Adnan, Kaan, Hüseyin, Doğukan, Hamit, Arif, Hasan, Aytaç, Mustafa, Dennıs Balentıne, Berk, Rajko Kljajevıc

YDÜ: Alp, Halil, Vukasin, Sercem, İhsan, Berkem, Ahmet, Berk, Ferit, Günay, Baran, Darrly Palmer

Periyotlar: 1., 2., 3., 4.

Şampiyonluğun iki güçlü adayı LAÜ ile YDÜ dolu tribünler önünde çıktıkları maçın ilk periyotuna iyi başlayan konuk YDÜ oldu. Özellikle Halil ile bulduğu sayılarla ilk 5 dakikayı 14-8 öne geçen YDÜ, ilk periyotun sonuna kadar bu üstünlüğünü sürdürdü ve ilk çeyreği 24-13 önde geçti. 2.çeyrekte de etkili olan YDÜ, Mandiç’in ve İhsan’ın da devreye girmesi ile farkı açan YDÜ karşısında LAÜ hem savunmada hem de hücumda rakibi karşısında etkisiz kalınca soyunma odasına YDÜ 50-28 önde girdi. 2.devre de tüm oyun kontrolü ve oyun üstünlüğü konuk YDÜ’de idi. 3.periyotta farkı 30 sayıya kadar çıkaran YDÜ’de özellikle Halil ve Mandıç’in performansı farkın açılmasının ana nedeniydi. LAÜ savunmada dirençsiz ve konsantreden uzak, hücumda aceleci ve dengesiz olunca final periyotuna YDÜ 69-43 önde girdi. Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen YDÜ, zorlu deplasmandan 84-60 galip dönerek liderliği rakibinden devraldı.