40 Sporcumuz 7 Bin Kişi Arasında

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye’nin dev satranç buluşmasında yaklaşık 7 bin kişinin kalbi satranç için atıyor.

Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonalarında 2 bin 636 sporcu, oldukça çekişmeli maçlarla, büyük bir centilmenlik çerçevesinde mücadelelerine devam ediyorlar.

KKTC’den 7’den 70’e toplam 40 sporcunun katıldığı şampiyonalar 26 Ocak 2019’a kadar sürecek.