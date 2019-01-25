Klasik Otomobil Derneği’Nden Örnek Davranış

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği , ülkemizin ilk ve tek klasik otomobil dergisi olan ‘Tomofil’in reklam gelirlerini sağlık sektörüne hizmet amacıyla kullandı.

Bu sayıyla bir gelenek başlatan dernek, ‘Bir Dergi Bir Oda’ sloganı kapsamında ülkemizdeki bakıma muhtaç hastane odalarını restore ederek daha sağlıklı, daha hijyenik ortamda hastaların tedavi edilmelerine katkı koydu..

Dernek bu proje ile tüm sivil toplum örgütlerine örnek olacak bir işe imza attı. İlk olarak da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki Kulak Burun Boğaz Servisi’ndeki çocuk odasını restore etti.

Eski ve yıpranmış hastane odasındaki her şey sponsorlar sayesinde yenilendi. Çocukların daha rahat ve hijyenik ortamda sağlık hizmeti almasını sağladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalabantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Başhekim Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan ve Dr. Cenk Soydan, Klinik Şefi Dr. Arif Ersoy ile KTKOD Başkanı Burçin Aliusta ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki Kulak Burun Boğaz Servisi’nde yenilenen çocuk odasında bir araya geldi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, KTKOD Başkanı

Burçin Aliusta’ya yapılan yardımlardan ötürü teşekkür plaketi takdim ederek, sağlığa yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Dizdarlı, derneğin bu davranışının herkese örnek olmasını diledi.