Oklar Kapalı Alanda Atıldı

KKTC Okçuluk Federasyonunun 2019 yılı Faliyetleri içinde yeralan 1. Kapalı alan yarışması Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan anrtenman salonunda başladı.

Pazar günü başlayan yarışmada Büyükler Makaralı ve Olimpik yay kategorileinden oluşan 41 Sporcu ve 7 Kulübün mücadele ettiği yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Dereceye giren Sporcuların ve Kulüplerinin isim listesi: