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Kyoff’Da Denizalp Bıraktı
24 Ocak 2019 Perşembe Saat 10:59

Kyoff’Da Denizalp Bıraktı

Kyrenia Off Road Derneğin’de Hakan Denizalp depremi yaşanıyor. Göreve geldiği günden bu yana yaptığı organizasyonlar ile KKTC Off Road yarışlarına adeta çağ atlatan ve oldukça Büyük Organizasyonlara imza atan KYOFF başkanı Hakan Deniz

Kyrenia Off Road Derneğin’de Hakan Denizalp depremi yaşanıyor. Göreve geldiği günden bu yana yaptığı organizasyonlar ile KKTC Off Road yarışlarına adeta çağ atlatan ve oldukça Büyük Organizasyonlara imza atan KYOFF başkanı Hakan Denizalp görev süresinin dolmasının ardından başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz Cuma Akşamı düzenlenen KYOFF Şampiyonlar gecesinde, hem yönetime hem de sporculara yönelik yaptığı konuşmasında aday olmayacağını açıklayan Denizalp’in bu açıklaması motor sporları severleri ve Off Road sporuna gönül verenler arasında adete deprem etkisi yarattı. Hakan Denizalp’in bu kararı almasındaki en önemli nedenin KYOFF yönetiminde yeni kişilerinde dahil olmasını istemesinden dolayı olduğunu belirtirken, Etrafta çıkan görüş ayrılıkları konusunda da açıklama yapan Başkan Denizalp, bu konuda her kurumda görüş ayrılıkları olabilir, bu durum gelişmeyi sağlar, bugüne kadar bu konuları tartışarak çözdük ve net olduk, bu bundan sonrada böyle olacaktır diyerek tartışmalara nokta koymuş oldu.

KYOFF Başkanı Hakan Denizalp’in açıklamalarının tam metni ise şöyle;

“Değerli arkadaşlar, üyeler ve kıymetli misafirler. 2018 yılı şampiyonlar gecemize hoş geldiniz, her birinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bugün sizlere şimdiye kadar alışılagelmiş konulardan, farklı içerikli bir mesajımı iletmek istiyorum. Görev sürem dolduğundan dolayı, KYOFF yönetim kurulu başkanlığından ayrılıyorum ve yeniden aday olmayacağım. Bu kararı vermemin sebebi üyesi olduğum KYOFF yönetiminde yeni arkadaşlarımın, dahil olmasını istememdir.

Aramızda tatbiki görüş ayrılıkları olabilir, tabiki bunları tartışabilirim ama önemli olan net olmaktır. Biz KYOFF’de bugüne kadar hep bunu yaptık ve bundan sonrada bu böyle devam edecektir. Bundan sonra bayrağı taşıyacak olan değerli arkadaşlarıma bütün gücünüz ve içtenliğiniz ile destek olmanızı bekliyorum.

Başkanınız olarak bana göstermiş olduğunuz yakınlığı ve güveni hiçbir zaman unutmayacağım. Sizlere son sözüm birlikte oluşturduğumuz ilkelere ve değerlerinize sahip çıkmaya devam etmenizdir. Yıllar geçtikçe bizim gibi derneklerin, evrim geçirmesini ve güçlendirmenin asla bir kişi ile olmadığını öğrendim. Başarı geçmişinize dayanmak ve geleceğimiz için bir sonraki lider gurubunu hazırlamak ile ilgilidir. Bu lider grubu da böylesine bir sorumluluğu, çok daha iyi yerlere taşımalıdır. Motor sporları faaliyetlerine derneğimizin koymuş olduğu katkı oldukça yüksek noktalara gelmiştir. Yaptığımız her organizasyona yüreğimizi koyduk, zamanımızı zevk ve keyifle harcadık. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında katılmış olduğumuz organizasyonlar ile KYOFF’yi iyi bir noktaya taşıdık. Ama bu yeterlimi tatbikîde değil. Başarı asla garanti edilmez, işi daha iyiye taşımak için değiştirme fırsatı yakalayarak her geçen gün ve her yıl kazanılmalıdır. Hakan Denizalp olarak üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum ve birlikte çalıştığım yönetim kurulu arkadaşlarıma ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Görev aldığım süre zarfında başardığımız birçok işlerde arkadaşlarım ile birlikte aklın ve emeğin başarısı olduğuna kalben inanıyorum.

Bu aileden kopmak değil bu bir bayrak devir teslimidir. Kalbim hep sizlerle olacağını ve kendimi bu camianın bir parçası olarak göreceğimi bilmenizi isterim. Bundan sonra da yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar dilerim. İşiniz hep rast gitsin hakkını helal edin, hoş çakalın.”

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