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Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti
Yoğun bakımda tedavisi devam eden tiyatro ve sinema sanatçısı 74 yaşındaki Ayşen Gruda yaşamını yitirdi.
Usta sanatçı Ayşen Gruda tedavi gördüğü Kağıthane Derindere Hastanesi’nden hayata veda etti.
Türk Sineması ve Tiyatrosu’nun Domates Güzeli lakaplı oyuncusu. Ayşen Gruda, 30 Kasım1945 tarihinde Erman Ailesi’nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy’de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy’deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı.
İLK ROLÜNÜ 1962’DE CANLANDIRDI
Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında Kongre Eğleniyor adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı Domates Güzeli Nahide Şerbet karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.
Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi’nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Bu evlilik uzun sürdü. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda’dan boşandıktan sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü. Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit’le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.
ROL ALDIĞI FİLMLER
Ayşen Gruda, Mum Söndü, Deve Kuşu Kabare, Hababam Sınıfı Müzikali, Yedi Kocalı Hürmüz gibi ve müzikallerde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Hababam Sınıfı, Neşeli Günler gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı Pek Yakında adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans