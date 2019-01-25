“Esaretten Özgürlüğe” İsimli Oyun Öğrencilerle Buluştu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi’nin birlikte organize ederekAtatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı nedeniyle Kültür Dairesi himayesinde düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Tiyatro AŞHK’ın “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyun İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenerekŞehit İlker Karter İlkokulu, Bekirpaşa Lisesi ve İskele Ticaret Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı ve Yönetmen Hüseyin Köroğlu ile Şenay Saçbüker’in rol aldığı oyun, 1918’de Anadolu’nun işgaliyle başlayan, 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’ninilanıyla son bulan dönemi ve Mustafa Kemal Atatürk ile Türk milletinin Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma aşamasında verdikleri mücadeleyi tiyatral bir sunumla öğrencilere sundu.

Oyunun sonunda coşku ile marşlara eşlik eden öğrencilere seslenen Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları gerçekleştirilen organizasyonla amaçlarının gençlerin tarih kitaplarında okudukları bu ulusal mücadeleyi bizzat izleyerek,dinleyerek ve yaşayarak hissetmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Öğrencilerden aldıkları ilk yorumlarla çok doğru bir projeye imza atıldığını ve projenin amacına ulaşacağına inandığını ifade eden Hamzaoğulları, oyunun hazırlanan program dahilinde 25 ve 26 Şubat tarihlerinde Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Güzelyurt bölge okullarında öğrenim gören öğrencilere sahneleneceğini söyledi.

Doğduğu ülkede, topraklarda gençler ile buluşma fırsatı bulduğunu ifade eden Tiyatro Sanatçısı ve Yönetmen Hüseyin Köroğlu iseKurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak için Esaretten Özgürlüğe oyunu yazıp sahnelediklerini belirterek, şarkılarla, türkülerle, marşlarla, cepheden mektuplarla, şiirlerle ve Nutuk’tan anlarla bu toprakların bizlere hangi koşularda emanet edildiğini, oyunun sonunda da Kıbrıslı Türklerin Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’ya nasıl ve hangi koşullarda yardım ettiklerini öğrencilere aktarıldığını belirtti.