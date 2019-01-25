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“Masal Dostlarımız, Zamana Yolculuk” İsimli Çocuk Oyunu Sahnelendi
24 Ocak 2019 Perşembe Saat 10:59

“Masal Dostlarımız, Zamana Yolculuk” İsimli Çocuk Oyunu Sahnelendi

Televizyon ve Tiyatro Sanatçısı İsmail Onat Ateş koordinatörlüğünde İzmir Sanat Etkinlikleri Merkezi tarafından bugün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, “Masal Dostlarımız Zamana Yolculuk” isimli çocuk oyunu sahnelendi

Televizyon ve Tiyatro Sanatçısı İsmail Onat Ateş koordinatörlüğünde İzmir Sanat Etkinlikleri Merkezi tarafından bugün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, “Masal Dostlarımız Zamana Yolculuk” isimli çocuk oyunu sahnelendi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen oyuna katılım sağlayacak çocukların getirecekleri hikaye kitapları proje koordinatörü ve sanatçı İsmail Onat Ateş tarafından, ülkemizdeki okullarda öğrenim gören ihtiyaçlı çocuklara verilecek.

Ali Rıza Özbilgiç’in yazıp, Uğurcan Özfırıncı’nın yönettiği oyun, 10 kişilik tiyatro ekibi tarafından sahnelendi.
Masal kahramanlarının çocuklara eğitici mesajlar verdiği oyunda, çocuklara tiyatro sevgisini aşılamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak hedefleniyor.

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