“Şahane Düğün” Gazimağusa’Da İzleyiciyle Buluştu

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarının 2018-2019 sezonu açılış oyunu “Şahane Düğün” Gazimağusa’da sahneleniyor.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda üç gün boyunca izlenebilecek oyunu Nehir Demirel yönetiyor.

İlk gösterimi dün yapılan oyuna ilgi büyük oldu.

İzleyenleri bol bol güldüren komedi içerikli oyun; evleneceği günün sabahı yatakta tanımadığı biriyle uyanan damat adayının ve zincirleme şekilde işin içine karışan herkesin muhteşem mücadelesini konu alıyor..