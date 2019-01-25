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“Düdüklüde Kıymalı Bamya” Bu Akşam Ve Perşembe Akşamı Tiyatro Severlerle Buluşuyor
Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi’nin ortak prodüksiyonu, “Düdüklüde Kıymalı Bamya” adlı iki perdelik tiyatro oyunu bu akşam ve 24 Ocak 2019 Perşembe akşamı Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yeniden tiyatro severlerle buluşuyor.
Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi’nin ortak prodüksiyonu olan “Düdüklüde Kıymalı Bamya” adlı oyun, bu akşam ve 24 Ocak 2019 Perşembe akşamı Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yeniden tiyatro severlerle buluşuyor.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bu akşamki gösterim için salonda yerlerin dolu olduğu, Perşembe akşamki gösterime yer ayırmak isteyenlerin, Girne Belediyesi Danışma Masası, 0392 815 21 19/101 ve Oda Tiyatrosu gişesine 0533 821 21 44 numaralı telefondan ulaşabileceği belirtildi.
Mehmet Baydur’un yazdığı ve Derman Atik’in yönettiği oyunda, Yardımcı Yönetmen Mehmet Soyluoğlu, Reji Asistanı İlde Atik, Işık Tasarımı Mehmet Saygıer görev alırken, Emine Gürçağ, Özge Çerkez, İlkşen V. Atik, Sevil Sargın, Gülüşan Gazanfer, Ersin Sargın, Özlem Akçal ve Derman Atik rol alıyor. Oyunun suflörlüğünü Ayşen Rahvancıoğlu ve Gülen Ataner, sahne amirliğini Evren Mercimekçi yapıyor. Düdüklüde Kıymalı Bamya oyunu, toplum içinde farklı kültürel çelişkileri ortaya koyarken birinci perde komedi yaşatarak, ikinci perdede de ağızda ekşimsi bir tat bırakıp izleyiciye keyifli bir zaman dilimi yaşatıyor.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans