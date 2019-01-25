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Yalan Habere Karşı İletilen Mesaj Sayısına Sınırlama
24 Ocak 2019 Perşembe Saat 10:59

Yalan Habere Karşı İletilen Mesaj Sayısına Sınırlama

WhatsApp, dünden itibaren bir mesajın en fazla 5 kez paylaşılabileceğini açıkladı. Bu sayı daha önce 20’ydi.Popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook’a ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yanlış bilginin yayılmasını engellemek

WhatsApp, dünden itibaren bir mesajın en fazla 5 kez paylaşılabileceğini açıkladı. Bu sayı daha önce 20’ydi.Popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook’a ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yanlış bilginin yayılmasını engellemek için dünyadaki tüm kullanıcılar için iletilen mesaj sayısına dünden itibaren sınırlama getirdi. 6 ay önce Hindistan’da bu uygulamaya başlayan şirket, mesaj iletme özelliğini kullanıcı başına 20’den 5’e düşürdü. WhatsApp sözcüsü BBC’ye “Bu, kullanıcıların özel mesajlaşmaya odaklanmasını sağlayacak” dedi.

Yeni düzenleme, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bir etkinlikte açıklandı. WhatsApp’ta bir gruba en fazla 256 kişi dahil edilebiliyor. Bu, bir kullanıcının bir mesajı en fazla 1280 kişiye ulaştırabileceği anlamına geliyor. Sınırlamadan önce bu sayı 5120’ydi. Ancak, mesajı alan kişilerin bunu 5 kez paylaşmasını engelleyecek durum yok. WhatsApp’tan yayılan yalan haberler Hindistan ve Meksika’da kanlı linçlere yol açmıştı.

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Yalan Habere Karşı İletilen Mesaj Sayısına Sınırlama Haberi

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Yalan Habere Karşı İletilen Mesaj Sayısına Sınırlama
WhatsApp, dünden itibaren bir mesajın en fazla 5 kez paylaşılabileceğini açıkladı. Bu sayı daha önce 20’ydi.Popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook’a ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yanlış bilginin yayılmasını engellemek...
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