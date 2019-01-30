Dome Hotel Belgeseli Bu Akşam Basın-Sen Lokalinde Gösterilecek

“Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Hotel” adlı belgesel, bu akşam Basın Emekçileri Sendikası lokalinde gösterilecek.

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, gösterim saat 19.30’da başlayacak.

Katılımın ücretsiz olacağı belgesel gösterimiyle ilgili detaylı bilgi için 0 533 838 50 06 numaralı telefonun aranabileceği ve belgesel gösterimine ilgi duyan herkesin katılabileceği duyuruldu.