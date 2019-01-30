Başbakan Aydınköy’de Halkla Bir Araya Gelecek

Başbakan Tufan Erhürman halkla biraraya gelmek amacıyla başlattığı köy ziyaretlerini bugün de sürdürecek. Başbakan Tufan Erhürman, bu akşam Aydınköy’de, bölge halkıyla bir araya gelecek. Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre,