Venezuela’da Döviz Alışverişi İçin Özel Platform Kuruldu

Venezuela Merkez Bankası tarafından ülkedeki banka, firma ve şahısların döviz alışverişi için sanal Özel ve Serbest Takas Pazarı oluşturuldu.

ABD’nin uzun süredir uyguladığı mali yaptırımlar listesine son olarak dün petrol şirketi PDVSA’yı da ekleyerek ekonomik açıdan sıkıştırmaya çalıştığı Venezuela’da piyasadaki döviz işlemlerinin kolaylaştırılması için BVC tarafından sanal platform olarak hizmet verecek özel şirket kuruldu.

Tamamen pazar içindeki tekliflerle oluşacak fiyatlar üzerinden döviz alışverişinin yapılacağı sanal platform Interbanex’in kuruluşu, BVC’nin sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.Dün ilk işlemlerine başlayan ve BVC tarafından kurulmasına karşın devlet şirketi olmayan Interbanex’e ilk olarak ülkedeki Batı İskonto Bankası dahil oldu.

Interbanex’in sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada diğer bankaların hazırlıklarını 15 gün içinde tamamlayarak platforma dahil olacakları belirtildi.Sisteme Venezuela devletine ait hiçbir şirketin giremeyeceği ve işlemlerin şeffaf şekilde gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, sistemin sadece bankalara değil, şirketler ve şahıslara da açık olduğu duyuruldu.

Çift kur sisteminden dolayı birçok ticari zorluk yaşanan Venezuela’da döviz alım satımlarını kolaylaştırması amacıyla kurulan Interbanex’in ilk gününde 1 ABD doları 3 bin 200 Venezuela egemen bolivarı seviyesinden işleme başladı.

Öte yandan, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ve ekonomi yönetimindeki isimler, özel ve kamu bankalarının yöneticileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Ekonomiden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami’nin sosyal medya hesabından duyurduğu toplantıya BVC Başkanı Calixto Ortega, Finans Bakanı Simon Zerpa gibi isimler katıldı, içeriğe dair ise açıklama yapılmadı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray’da dün düzenlenen basın toplantısında PDVSA’ya yaptırım kararını açıklamıştı.

Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ise PDVSA ve Venezuela’nın diğer petrol şirketi Citgo’nun hesaplarının kontrolünü ele aldığını öne sürmüştü.